iSolar fallskydd
Certifierat, personligt säkerhetssystem för takarbete. Innehåll: Glidlås med styrskena, stötdämpning och 15 m kärnmantelrep, sele, förankringslina och stålplåtslåda.
Certifierat, personligt säkerhetssystem enligt standard för säkert arbete på tak. Fallskyddet har glidlås med styrskena och stötdämpning, 15 m kärnmantelrep, sele, förankringslina för fixering av glidlås samt en praktiskt stålplåtslåda för förvaring och transport.
Specifikationer
Tekniska data
|Anslutningsgänga
|M22 x 1,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|8,4