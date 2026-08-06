Mikrofibermopp, Ultrasafe, 40 cm, velcro

Mikrofiber- och polypropylenmopp för R10/11 halksäkra ytor. Kardborrefäste. Miljömärkt med EU-blomman.

Mikrofiber- och polypropylenmopp för R10/11 halksäkra ytor. Kardborrefäste. . För rengöring av halksäkra eller porösa ytor. Utmärkt skureffekt för fantastiska rengöringsresultat. Idealisk för användning på områden med strikta hygienkrav Med extremt välbalanserade glidfunktioner. Miljömärkt med EU-blomman

Specifikationer

Tekniska data

Golvtyp Hårda golv
Nedsmutsningsgrad Hög
Textil användning Hållbara textilier
Arbetsbredd (cm) 40
Tillägg Kardborre
Textilt material Microfiber
Tvätt temperatur (°C) Max. 90
Tvättrekommendation (°C) 60
Antal (Del(ar)) 1
Vikt per produkt / Vikt per m² (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B) (mm) 400 / 120
Mått, förpackad (mm) 400 x 120 x 15
Användningsområden
  • Golv - våt rengöring
  • Golv sanitära rum - våt rengöring