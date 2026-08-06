Mikrofiber- och polypropylenmopp för R10/11 halksäkra ytor. Kardborrefäste. . För rengöring av halksäkra eller porösa ytor. Utmärkt skureffekt för fantastiska rengöringsresultat. Idealisk för användning på områden med strikta hygienkrav Med extremt välbalanserade glidfunktioner. Miljömärkt med EU-blomman