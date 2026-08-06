Mikrofibermopp, Ultrasafe, 40 cm, velcro
Mikrofiber- och polypropylenmopp för R10/11 halksäkra ytor. Kardborrefäste. Miljömärkt med EU-blomman.
Mikrofiber- och polypropylenmopp för R10/11 halksäkra ytor. Kardborrefäste. . För rengöring av halksäkra eller porösa ytor. Utmärkt skureffekt för fantastiska rengöringsresultat. Idealisk för användning på områden med strikta hygienkrav Med extremt välbalanserade glidfunktioner. Miljömärkt med EU-blomman
Specifikationer
Tekniska data
|Golvtyp
|Hårda golv
|Nedsmutsningsgrad
|Hög
|Textil användning
|Hållbara textilier
|Arbetsbredd (cm)
|40
|Tillägg
|Kardborre
|Textilt material
|Microfiber
|Tvätt temperatur (°C)
|Max. 90
|Tvättrekommendation (°C)
|60
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt / Vikt per m² (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B) (mm)
|400 / 120
|Mått, förpackad (mm)
|400 x 120 x 15
Användningsområden
- Golv - våt rengöring
- Golv sanitära rum - våt rengöring