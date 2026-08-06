Anslutning för 1" (25 mm) sugslang

Anslutningsstycket för pumpens vakuumtäta anslutning på sugsidan av icke-gängade sugrörledningar (kompatibel med 1-tums PE-rördiametern). Inkluderar tätningsprincipen PerfectConnect.

Anslutningsstycket kan användas för att ansluta pumpar (vakuumtät anslutning) på sugsidan till icke-gängade 1-tums PE-rör – idealiskt för att använda vatten från alternativa vattenkällor som cisterner eller brunnar till tvättmaskinen, spolning av toaletten eller för att vattna trädgården. Den utvändiga G1-gängningen kan användas för att ansluta kommersiellt tillgängliga sugsatser som har en G1-anslutningsgänga. Den radiella tätningsprincipen PerfectConnect hos BP-tillbehören innebär att de kan sättas ihop utomordentligt lätt och ger mycket pålitlig tätning för att säkerställa problemfri användning av pumparna.

Egenskaper och fördelar
Anslutningsstycke för icke-gängade 1-tums sugledningar
  • Verktygslös anslutning av pumpen till 1-tums rörledningar.
Specifikationer

Tekniska data

Storlek på gänga G1
Färg Svart
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 54 x 72 x 54

Standardutrustning

  • Tillbehör i Kärcher PerfectConnect-serien
Användningsområden
  • Pumpar vatten från exempelvis cisterner, vattentank, vattendrag etc