Anslutningsstycket kan användas för att ansluta pumpar (vakuumtät anslutning) på sugsidan till icke-gängade 1-tums PE-rör – idealiskt för att använda vatten från alternativa vattenkällor som cisterner eller brunnar till tvättmaskinen, spolning av toaletten eller för att vattna trädgården. Den utvändiga G1-gängningen kan användas för att ansluta kommersiellt tillgängliga sugsatser som har en G1-anslutningsgänga. Den radiella tätningsprincipen PerfectConnect hos BP-tillbehören innebär att de kan sättas ihop utomordentligt lätt och ger mycket pålitlig tätning för att säkerställa problemfri användning av pumparna.