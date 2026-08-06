Anslutning för 1" (25 mm) sugslang
Anslutningsstycket för pumpens vakuumtäta anslutning på sugsidan av icke-gängade sugrörledningar (kompatibel med 1-tums PE-rördiametern). Inkluderar tätningsprincipen PerfectConnect.
Anslutningsstycket kan användas för att ansluta pumpar (vakuumtät anslutning) på sugsidan till icke-gängade 1-tums PE-rör – idealiskt för att använda vatten från alternativa vattenkällor som cisterner eller brunnar till tvättmaskinen, spolning av toaletten eller för att vattna trädgården. Den utvändiga G1-gängningen kan användas för att ansluta kommersiellt tillgängliga sugsatser som har en G1-anslutningsgänga. Den radiella tätningsprincipen PerfectConnect hos BP-tillbehören innebär att de kan sättas ihop utomordentligt lätt och ger mycket pålitlig tätning för att säkerställa problemfri användning av pumparna.
Egenskaper och fördelar
Anslutningsstycke för icke-gängade 1-tums sugledningar
- Verktygslös anslutning av pumpen till 1-tums rörledningar.
Specifikationer
Tekniska data
|Storlek på gänga
|G1
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|54 x 72 x 54
Standardutrustning
- Tillbehör i Kärcher PerfectConnect-serien
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
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Användningsområden
- Pumpar vatten från exempelvis cisterner, vattentank, vattendrag etc