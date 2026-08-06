Med den ergonomiska axelremmen kan du arbeta längre tid med Kärchers batteridrivna trädgårdsredskap utan att det känns ansträngande. Den är bekväm att bära och avlastar användaren. Kompatibel med ogräsborttagarna WRE 4 och WRE 18-55, lövblåsarna BLV 36-240 och BLV 18-200 samt andra batteridrivna trädgårdsredskap.