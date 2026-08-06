Axelrem tll batteridrivna trädgårdsredskap
Den bekväma och ergonomiska axelremmen ger avlastning så att du kan arbeta längre perioder utan att tröttas. Passar många av Kärchers batteridrivna trädgårdsredskap.
Med den ergonomiska axelremmen kan du arbeta längre tid med Kärchers batteridrivna trädgårdsredskap utan att det känns ansträngande. Den är bekväm att bära och avlastar användaren. Kompatibel med ogräsborttagarna WRE 4 och WRE 18-55, lövblåsarna BLV 36-240 och BLV 18-200 samt andra batteridrivna trädgårdsredskap.
Egenskaper och fördelar
Gummibelagd axeldyna
- För maximal arbetskomfort.
Justerbar axelrem
- Kan anpassas till olika kroppsstorlekar.
Säkerhetslås
- Om verktyget drar för mycket öppnas remmen automatiskt.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|240 x 60 x 50