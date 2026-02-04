Filterrengöring

Med hjälp av filterrengöringen till våra batteridrivna dammsugare VC 4, VC 6 och VC 7 kan luftintagsfiltret enkelt rengöras.

Men hjälp av några få handrörelser får du filtret till din batteridrivna VC4 Premium, VC 6 Premium och VC 7 dammsugare rengjort. Regelbundet rengjorda filter till din dammsugare förlänger även livslängden hos din produkt.

Egenskaper och fördelar
Enkel hantering
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
Mått (L × B × H) (mm) 130 x 50 x 140
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
  • Torr smuts