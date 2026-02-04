Filterrengöring
Med hjälp av filterrengöringen till våra batteridrivna dammsugare VC 4, VC 6 och VC 7 kan luftintagsfiltret enkelt rengöras.
Men hjälp av några få handrörelser får du filtret till din batteridrivna VC4 Premium, VC 6 Premium och VC 7 dammsugare rengjort. Regelbundet rengjorda filter till din dammsugare förlänger även livslängden hos din produkt.
Egenskaper och fördelar
Enkel hantering
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|130 x 50 x 140
Användningsområden
- Torr smuts