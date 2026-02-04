Fogmunstycke
Det praktiska fogmunstycket för trånga utrymmen, som tillbehör till textiltvättarna, möjliggör rengöring även på svåråtkomliga ställen och i trånga utrymmen på stoppade möbler eller i bilen.
Det praktiska fogmunstycket för trånga utrymmen är ett användbart tillbehör för rengöring av svåråtkomliga platser och smala springor, och passar alla Kärcher textiltvättar i SE 4-, SE 5- och SE 6-serierna. På stoppade möbler och i bilen uppnås de bästa rengöringsresultaten på ett ännu mer bekvämt och enkelt sätt. Det smala munstycket sprayar rengöringslösningen djupt in i fibrerna under högt tryck och suger tillbaka den tillsammans med den upplösta smutsen. Smuts och lukt avlägsnas effektivt.
Egenskaper och fördelar
Passar alla Kärchers textiltvättar i serierna SE 4, SE 5 och SE 6.
Spray och sugfunktionSmidigt, även i trånga områden eller svåråtkomliga områden.
Beprövad Kärcher sprayextraktionsteknikFör optimala rengöringsresultat.
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell standardbredd (DN) (mm)
|35
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|241 x 44 x 65
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Användningsområden
- Svåråtkomliga ytor (hörn, springor, mellanrum etc.)