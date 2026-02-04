Det praktiska fogmunstycket för trånga utrymmen är ett användbart tillbehör för rengöring av svåråtkomliga platser och smala springor, och passar alla Kärcher textiltvättar i SE 4-, SE 5- och SE 6-serierna. På stoppade möbler och i bilen uppnås de bästa rengöringsresultaten på ett ännu mer bekvämt och enkelt sätt. Det smala munstycket sprayar rengöringslösningen djupt in i fibrerna under högt tryck och suger tillbaka den tillsammans med den upplösta smutsen. Smuts och lukt avlägsnas effektivt.