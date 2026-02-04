Fogmunstycke

Det praktiska fogmunstycket för trånga utrymmen, som tillbehör till textiltvättarna, möjliggör rengöring även på svåråtkomliga ställen och i trånga utrymmen på stoppade möbler eller i bilen.

Det praktiska fogmunstycket för trånga utrymmen är ett användbart tillbehör för rengöring av svåråtkomliga platser och smala springor, och passar alla Kärcher textiltvättar i SE 4-, SE 5- och SE 6-serierna. På stoppade möbler och i bilen uppnås de bästa rengöringsresultaten på ett ännu mer bekvämt och enkelt sätt. Det smala munstycket sprayar rengöringslösningen djupt in i fibrerna under högt tryck och suger tillbaka den tillsammans med den upplösta smutsen. Smuts och lukt avlägsnas effektivt.

Egenskaper och fördelar
Fogmunstycke: Passar alla Kärchers textiltvättar i serierna SE 4, SE 5 och SE 6.
Fogmunstycke: Spray och sugfunktion
Smidigt, även i trånga områden eller svåråtkomliga områden.
Fogmunstycke: Beprövad Kärcher sprayextraktionsteknik
För optimala rengöringsresultat.
Specifikationer

Tekniska data

Nominell standardbredd (DN) (mm) 35
Färg Svart
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 241 x 44 x 65
Användningsområden
  • Svåråtkomliga ytor (hörn, springor, mellanrum etc.)