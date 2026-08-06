Mikrofibervals grå

Den tvådelade mikrofibervalsen för Kärchers golvtvätt gör hårda golv rena - inklusive parkett. Valsarna är luddfria, högabsorberande och mycket hållbara. Tack vare de olika färgerna är de lätt att särskilja och användas för olika uppgifter, t ex en rulle för badrummet och den andra i köket. Dessutom kan rullarna tvättas i maskin 60° C.

Dubbel funktion för extra bra rengöringsresultat: De två mikrofiberrullarna i Kärchers golvtvätt FC 5 möjliggör skonsam våtrengöring och underhåll av alla hårda golv – även parkettgolv. De högkvalitativa mikrofiberrullarna är luddfria, kraftfulla och extremt slitstarka. Rullarna kan dessutom maskintvättas i en temperatur på högst 60 °C. Rullarna finns i två färger: gult och grått. De olika färgerna gör att du kan använda rullarna för olika arbetsuppgifter – till exempel en rulle för badrummet och en annan för köket.

Egenskaper och fördelar
100% högkvalitativ mikrofiber
  • Optimalt lossande av smuts och hög uppsamlingsnivå för utmärkt rengöringsresultat på alla hårda ytor.
  • Kan maskintvättas i upp till 60°C. Använd inte sköljmedel.
Två olika färger (gul och grå)
  • För användning i olika utrymmen (t ex badrum, kök, vardagsrum)
Specifikationer

Tekniska data

Färg Vit
Vikt (kg) 0,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
Mått (L × B × H) (mm) 300 x 60 x 60
Användningsområden
  • Hårda golv
  • Förseglad parkett