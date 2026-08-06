Mikrofibervals grå
Den tvådelade mikrofibervalsen för Kärchers golvtvätt gör hårda golv rena - inklusive parkett. Valsarna är luddfria, högabsorberande och mycket hållbara. Tack vare de olika färgerna är de lätt att särskilja och användas för olika uppgifter, t ex en rulle för badrummet och den andra i köket. Dessutom kan rullarna tvättas i maskin 60° C.
Dubbel funktion för extra bra rengöringsresultat: De två mikrofiberrullarna i Kärchers golvtvätt FC 5 möjliggör skonsam våtrengöring och underhåll av alla hårda golv – även parkettgolv. De högkvalitativa mikrofiberrullarna är luddfria, kraftfulla och extremt slitstarka. Rullarna kan dessutom maskintvättas i en temperatur på högst 60 °C. Rullarna finns i två färger: gult och grått. De olika färgerna gör att du kan använda rullarna för olika arbetsuppgifter – till exempel en rulle för badrummet och en annan för köket.
Egenskaper och fördelar
100% högkvalitativ mikrofiber
- Optimalt lossande av smuts och hög uppsamlingsnivå för utmärkt rengöringsresultat på alla hårda ytor.
- Kan maskintvättas i upp till 60°C. Använd inte sköljmedel.
Två olika färger (gul och grå)
- För användning i olika utrymmen (t ex badrum, kök, vardagsrum)
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Vit
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|300 x 60 x 60
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Hårda golv
- Förseglad parkett