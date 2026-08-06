Dubbel funktion för extra bra rengöringsresultat: De två mikrofiberrullarna i Kärchers golvtvätt FC 5 möjliggör skonsam våtrengöring och underhåll av alla hårda golv – även parkettgolv. De högkvalitativa mikrofiberrullarna är luddfria, kraftfulla och extremt slitstarka. Rullarna kan dessutom maskintvättas i en temperatur på högst 60 °C. Rullarna finns i två färger: gult och grått. De olika färgerna gör att du kan använda rullarna för olika arbetsuppgifter – till exempel en rulle för badrummet och en annan för köket.