Möbelmunstycke
Möbelmunstycket är idealiskt som tillbehör till textiltvättarna för djupgående rengöring av stoppade möbler och bilsäten samt fläckborttagning från mattor.
Det praktiska möbelmunstycket för textiltvättar imponerar med förbättrad rengöringskraft. Den ergonomiska designen möjliggör enkel och bekväm hantering. Munstycket är perfekt för djupgående rengöring av stoppade möbler, mattor, bilsäten och många andra textila ytor. Det kompakta möbelmunstycket har en arbetsbredd på 88 millimeter. Munstycket passar till de nya modellerna av textiltvättar med modellnamn SE 4, SE 5 samt SE 6. Passar ej till de äldre modellerna med modellnamn SE 4002, SE 5.100 och SE 6.100.
Egenskaper och fördelar
Passar alla Kärchers textiltvättar i serierna SE 4, SE 5 och SE 6.
Spray och sugfunktionFör grundlig och djup rengöring av stoppade möbler, mattor, bilsäten och många andra textila ytor.
Transparent inspektionsfönsterMöjliggör kontinuerlig kontroll av rengöringsprocessen under arbetets gång.
Beprövad Kärcher sprayextraktionsteknik
- För optimala rengöringsresultat.
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell standardbredd (DN) (mm)
|35
|Arbetsbredd (mm)
|88
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|88 x 74 x 141
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Användningsområden
- Stoppade möbler
- Bilsäten
- Trädgård/terrass/balkongmöbler