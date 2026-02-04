Det praktiska möbelmunstycket för textiltvättar imponerar med förbättrad rengöringskraft. Den ergonomiska designen möjliggör enkel och bekväm hantering. Munstycket är perfekt för djupgående rengöring av stoppade möbler, mattor, bilsäten och många andra textila ytor. Det kompakta möbelmunstycket har en arbetsbredd på 88 millimeter. Munstycket passar till de nya modellerna av textiltvättar med modellnamn SE 4, SE 5 samt SE 6. Passar ej till de äldre modellerna med modellnamn SE 4002, SE 5.100 och SE 6.100.