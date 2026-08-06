Överdrag till strykbord
En speciell kombination av bomull och skum i överdraget ökar ångans genomtränglighet och förbättrar därmed strykresultatet.
Överdrag till strykbräda i en kombination av bomull och skummaterial. Överdraget utmärker sig genom den högre genomsläppligheten av luft vilket leder till att ångan tränger in bättre under strykning. Det perfekta överdraget för förstklassig strykning – passar strykbrädan AB 1000.
Egenskaper och fördelar
Material av hög kvalitet
- Stryker utan veck
- Optimal genomsläpplighet av ånga och luft
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Vit
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|2,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|1200 x 380 x 5