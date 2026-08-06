Överdrag till strykbord

En speciell kombination av bomull och skum i överdraget ökar ångans genomtränglighet och förbättrar därmed strykresultatet.

Överdrag till strykbräda i en kombination av bomull och skummaterial. Överdraget utmärker sig genom den högre genomsläppligheten av luft vilket leder till att ångan tränger in bättre under strykning. Det perfekta överdraget för förstklassig strykning – passar strykbrädan AB 1000.

Egenskaper och fördelar
Material av hög kvalitet
  • Stryker utan veck
  • Optimal genomsläpplighet av ånga och luft
Specifikationer

Tekniska data

Färg Vit
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 2,9
Mått (L × B × H) (mm) 1200 x 380 x 5