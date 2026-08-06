Nytt högpresterande rotojetmunstycket med roterande punktstråle: upp till 50 % högre rengöringsprestanda och ytkapacitet jämfört med sin föregångare. Med keramiskt munstycke och keramiska lager för väldigt lång drifttid. Rotojetmunstycket möjliggör arbetstryck på max. 180 bar/18 MPa, lämplig för upp till 60 °C. Har EasyLock anlutning. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. Storleken du behöver på munstycket avgörs av vattenflödet på maskinen. För litet hål ger ett för högt tryck tillbaka mot pumpen medan ett för stort hål gör att maskinen inte bygger upp rätt tryck. 040 passar ex HD 7/18. Motsvarande med M18 gänga heter 4767-2310.