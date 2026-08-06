Sugrörledningar av PE-rör med 1 1/4 tum i diameter kan anslutas (vakuumtät anslutning) till sugsidan på en pump med anslutningsstycket. Detta innebär till exempel att vatten kan tas från alternativa vattenkällor, som cisterner eller brunnar och användas för tvättmaskinen, för att spola toaletten eller för att vattna trädgården. Tack vare den invändiga G1-gängan kan kommersiellt tillgängliga sugslangar med G1-anslutningsgänga användas. Den lättinstallerade radiella tätningsprincipen PerfectConnect hos BP-tillbehören ger mycket tillförlitlig tätning för att säkerställa problemfri drift.