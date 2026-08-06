Slangkoppling för 1 1/4" (32 mm) sugslang
Anslutningsstycket gör det möjligt att ansluta (vakuumtät anslutning) en 1 1/4-tums rörledning till sugsidan på en pump. Inklusive tätningsprincipen PerfectConnect för tillförlitlig tätning.
Sugrörledningar av PE-rör med 1 1/4 tum i diameter kan anslutas (vakuumtät anslutning) till sugsidan på en pump med anslutningsstycket. Detta innebär till exempel att vatten kan tas från alternativa vattenkällor, som cisterner eller brunnar och användas för tvättmaskinen, för att spola toaletten eller för att vattna trädgården. Tack vare den invändiga G1-gängan kan kommersiellt tillgängliga sugslangar med G1-anslutningsgänga användas. Den lättinstallerade radiella tätningsprincipen PerfectConnect hos BP-tillbehören ger mycket tillförlitlig tätning för att säkerställa problemfri drift.
Egenskaper och fördelar
Anslutningsstycke direkt för sugledningar (1 1/4 tum)
- Verktygslös anslutning av pumpen till rörledningar (1 1/4 tum)
Specifikationer
Tekniska data
|Storlek på gänga
|G1
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|63 x 80 x 63
Standardutrustning
- Tillbehör i Kärcher PerfectConnect-serien
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
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Användningsområden
- Pumpar vatten från exempelvis cisterner, vattentank, vattendrag etc