Under buskarna växer mossa, ogräset gror och okontrollerad växtlighet som trivs under buskarna. Nu är det dags att få ordning på saker och ting igen. Krävande arbete som detta görs bäst med högkvalitativa trimmers med dubbla blad i en twin pack som passar till våra batteridrivna 18 V och 36 V Kärcher grästrimmers. Okontrollerad tilväxt, mossa och ogräs kan också tas bort från områden som är svåra att komma åt med gräsklipparen.