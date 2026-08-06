Trimmerblad dubbelpack
Finns det svåråtkomliga områden i din trädgård där växtligheten växer okontrollerat? Inte efter att det dubbelbladiga trimmerbladet har gjort sitt. Bladet är utformat för användning med de batteridrivna grästimrarna 18 V och 36 V.
Under buskarna växer mossa, ogräset gror och okontrollerad växtlighet som trivs under buskarna. Nu är det dags att få ordning på saker och ting igen. Krävande arbete som detta görs bäst med högkvalitativa trimmers med dubbla blad i en twin pack som passar till våra batteridrivna 18 V och 36 V Kärcher grästrimmers. Okontrollerad tilväxt, mossa och ogräs kan också tas bort från områden som är svåra att komma åt med gräsklipparen.
Egenskaper och fördelar
Många användningsområden
- Högt gräs klipps med våra robusta trimmers.
Trimmer med dubbla blad
- Effektivt klippresultat tack vare trimmer med dubbla blad.
- Med de vassa bladen klipper du enkelt tydliga konturer och kanterna trimmas med hög precision.
Verktygsfritt byte av trimmerblad
- Byt till ett nytt trimmerblad med några enkla handrörelser.
Praktiskt twin pack
- I leveransen ingår trimmer med 2 dubbla blad tillverkade av robust plast.
Perfekt matchade tillbehör
- Perfekt för användning i 18 V och 36 V batteridrivna grästrimmers från Kärcher.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal knivar
|2
|Skärbredd (cm)
|23
|Färg
|Grå
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|115 x 75 x 36
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Gräsmatta
- Gräskanter, till exempel längs rabatter eller gångar