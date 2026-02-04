Turbo möbelmunstycke
Praktiskt munstycke med roterande, luftdriven borste. Rengör stoppade möbler och textila ytor med stor noggrannhet. Perfekt för borttagning av djurhår. Arbetsbredd: 160 mm
Praktiskt handstyrt munstycke med en arbetsbredd på 160 mm. Munstycket har en roterande luftdriven borste som avlägsnar envis smuts från ytan. Den rengör dynor, stolar, soffor, kuddar, sängar med mera och tar bort djurhår och smulor på ett ögonblick – i bilen också.
Egenskaper och fördelar
Luftdrivna roterande borstar
- För att ta bort t ex djurhår från tyger
- Får effektivt upp djurhår
- Suger effektivt upp smuts även från mattor med lång lugg.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|1
|Nominell standardbredd (DN) (mm)
|35
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|200 x 165 x 67
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Klädsel/stoppning
- Fordonsinteriör
- Bilsäten