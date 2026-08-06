WV Förlängningsskaft
Med det teleskopiska förlängningsskaftet till fönstertvättar och MultiCleaner kan du rengöra fönster och plana ytor som annars är svåra att nå. Från 0,6 till 1,5 meter.
Nu kan du rengöra höga fönster, takfönster och andra svåra ytor som är svåra att nå och utan att behöva ta upp en stege tack vare vår förlängningssats för fönstertvätt och MultiCleaner. Satsen består av två teleskoplansar, ett skaft med flexibel led för fönstertvätt och ett skaft med mikrofiberduk. Satsen erbjuder upp till 1,5 meter extra räckvidd så att vardagsrum, badrum eller uterum enkelt kan rengöras. Passar även till våra äldre fönstertvättar WV 50 och WV 75.
Egenskaper och fördelar
Fönster som sitter högt upp kan lätt nås
Teleskopiskt förlängningsskaft
Passar alla Kärchers fönstertvättar och MultiCleaner
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|1
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|150 x 250 x 1170
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Användningsområden
- Stora, svåråtkomliga glasytor
- Uterum
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