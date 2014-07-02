HEPA 13 filter*

Specialni visokoučinkovit filter, ki zanesljivo filtrira 99,99 % vseh delcev nad 0,3 µm. S tesnilom za zaščito od peloda, spor glivic, bakterij iz iztrebkov pršic. *(EN: 1822: 1998)

HEPA 13 zanesljivo filtrira 99,99 % vseh delcev nad 0,3 µm. Ta specialni visokoučinkovit filter je opremljen s posebnim tesnilom za zaščito od peloda, spor glivic, bakterij in iztrebkov pršic.

Značilnosti in prednosti
Primerno za Kärcherjeve DS sesalnike z vodnim filtrom
Zanesljivo filtriranje peloda, spor glivic, bakterij in pršic ki povzročajo alergije
Hitra in enostavna zamenjava
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 1
Barva Črna
Teža (Kg) 0,136
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,175
Mere (D × Š × V) (mm) 165 x 111 x 55
Kompatibilne naprave
