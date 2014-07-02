HEPA 13 filter*
Specialni visokoučinkovit filter, ki zanesljivo filtrira 99,99 % vseh delcev nad 0,3 µm. S tesnilom za zaščito od peloda, spor glivic, bakterij iz iztrebkov pršic. *(EN: 1822: 1998)
Značilnosti in prednosti
Primerno za Kärcherjeve DS sesalnike z vodnim filtrom
Zanesljivo filtriranje peloda, spor glivic, bakterij in pršic ki povzročajo alergije
Hitra in enostavna zamenjava
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,136
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,175
|Mere (D × Š × V) (mm)
|165 x 111 x 55