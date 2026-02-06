HEPA higienski filter (EN 1822:1998) za Kärcherjev multiciklonski sesalnik VC 3 zanesljivo filtrira najbolj drobne nečistoče, kot npr. pelod in delce, ki povzročajo alergije. Zato je zrak, ki izhaja iz sesalnika čistejši od zraka v prostoru. Idealno za alergike.