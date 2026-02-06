HEPA 13 filter
HEPA higienski filter (EN 1822:1998) za Kärcherjev multiciklonski sesalnik VC 3 zanesljivo filtrira najbolj drobne nečistoče, kot npr. pelod in delce, ki povzročajo alergije. Zato je zrak, ki izhaja iz sesalnika čistejši od zraka v prostoru. Idealno za alergike.
Značilnosti in prednosti
Visokoučinkovito filtriranje
Idealno za alergike
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,061
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,113
|Mere (D × Š × V) (mm)
|125 x 125 x 29
Področja uporabe
- Sesanje suhe umazanije