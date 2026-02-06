HEPA 13 filter

HEPA higienski filter (EN 1822:1998) za Kärcherjev multiciklonski sesalnik VC 3 zanesljivo filtrira najbolj drobne nečistoče, kot npr. pelod in delce, ki povzročajo alergije. Zato je zrak, ki izhaja iz sesalnika čistejši od zraka v prostoru. Idealno za alergike.

Značilnosti in prednosti
Visokoučinkovito filtriranje
Idealno za alergike
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 1
Barva Bela
Teža (Kg) 0,061
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,113
Mere (D × Š × V) (mm) 125 x 125 x 29
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
  • Sesanje suhe umazanije