Z novim kompletom plastenk z razpršilcem Premium, vklj. z držalom krpe z nameščanjem po velikosti, je mogoče optimalno oprati tako široka kot ozka okna. Krpa iz mikrovlaken se enostavno pričvrsti s pomočjo pritiskačev, tako da je tudi menjava hitra. Razen tega boste s pomočjo strgala za nečistoče, s stekla odstranili tudi najbolj trdovratne nečistoče.