Komplet razpršilke Extra

Novi komplet plastenk z razpršilcem Extra vklj. prevleko iz mikrovlaken s pritiskačem, široki in ozki brisalec, strgalo za grobo nečistočo in 20 ml koncentrata za pranje oken.

Z novim kompletom plastenk z razpršilcem Premium, vklj. z držalom krpe z nameščanjem po velikosti, je mogoče optimalno oprati tako široka kot ozka okna. Krpa iz mikrovlaken se enostavno pričvrsti s pomočjo pritiskačev, tako da je tudi menjava hitra. Razen tega boste s pomočjo strgala za nečistoče, s stekla odstranili tudi najbolj trdovratne nečistoče.

Značilnosti in prednosti
Ozki in široki brisalec
  • Za individualno pranje malih in velikih oken.
Pričvrstitev s pritiskačem
  • Zahvaljujoč pričvrstitvi s pritiskačem je prevleko iz mikrovlaken mogoče zelo enostavno in hitro zamenjati.
Strgalo za umazanijo
  • S pomočjo strgala za nečistoče bodo v trenutku odstranjene celo najbolj trdovratne nečistoče.
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 1
Surovinska sestava tekstila 85 % poliester; 15 % poliamid
Barva Bela
Teža (Kg) 0,205
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,3
Mere (D × Š × V) (mm) 120 x 120 x 250
Področja uporabe
  • Okna in steklene površine
  • Gladke površine
  • Ogledala
  • Ploščice
  • Trdovratne nečistoče
Dodatna oprema
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