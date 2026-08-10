Komplet razpršilke Extra
Novi komplet plastenk z razpršilcem Extra vklj. prevleko iz mikrovlaken s pritiskačem, široki in ozki brisalec, strgalo za grobo nečistočo in 20 ml koncentrata za pranje oken.
Z novim kompletom plastenk z razpršilcem Premium, vklj. z držalom krpe z nameščanjem po velikosti, je mogoče optimalno oprati tako široka kot ozka okna. Krpa iz mikrovlaken se enostavno pričvrsti s pomočjo pritiskačev, tako da je tudi menjava hitra. Razen tega boste s pomočjo strgala za nečistoče, s stekla odstranili tudi najbolj trdovratne nečistoče.
Značilnosti in prednosti
Ozki in široki brisalec
- Za individualno pranje malih in velikih oken.
Pričvrstitev s pritiskačem
- Zahvaljujoč pričvrstitvi s pritiskačem je prevleko iz mikrovlaken mogoče zelo enostavno in hitro zamenjati.
Strgalo za umazanijo
- S pomočjo strgala za nečistoče bodo v trenutku odstranjene celo najbolj trdovratne nečistoče.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Surovinska sestava tekstila
|85 % poliester; 15 % poliamid
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,205
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,3
|Mere (D × Š × V) (mm)
|120 x 120 x 250
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Okna in steklene površine
- Gladke površine
- Ogledala
- Ploščice
- Trdovratne nečistoče
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.