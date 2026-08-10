Univerzalni komplet valjev rumene barve
2-delni komplet valjev iz mikrovlaken za nežno čiščenje vseh trdih tal. So vpojni, trpežni, ne puščajo vlaken in so pralni v stroju pri 60 °C.
Dvojna moč čiščenja: 2-delni komplet valjev zi mikrovlaken za čistilnike tal Kärcher EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5 in FC 7 zagotavlja nežno mokro čiščenje in vzdrževanje vseh trdih tal - vključno s parketom. Visokokakovostni valji iz mikrovlaken ne puščajo vlaken, so vpojni in izjemno trpežni. Valje lahko perete tudi v pralnem stroju pri maksilni temperaturi 60 °C. Valji so na voljo v dveh barvah: rumeni in sivi. Razlika v barvi pomeni, da lahko te valje uporabljate za različna opravila - na primer en valj v kopalnici in enega v kuhinji,
Značilnosti in prednosti
Pure!Roll® z visokokakovostnimi mikrovlakni
- Optimalno odstranjevanje nečistoč in visoka moč vpijanja nečistoč za temeljite rezultate čiščenja na vseh trdih površinah.
- Možno strojno pranje na temperaturah do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,16
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,212
|Mere (D × Š × V) (mm)
|300 x 60 x 60
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Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Lakiran parket