Dvojna moč čiščenja: 2-delni komplet valjev zi mikrovlaken za čistilnike tal Kärcher EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5 in FC 7 zagotavlja nežno mokro čiščenje in vzdrževanje vseh trdih tal - vključno s parketom. Visokokakovostni valji iz mikrovlaken ne puščajo vlaken, so vpojni in izjemno trpežni. Valje lahko perete tudi v pralnem stroju pri maksilni temperaturi 60 °C. Valji so na voljo v dveh barvah: rumeni in sivi. Razlika v barvi pomeni, da lahko te valje uporabljate za različna opravila - na primer en valj v kopalnici in enega v kuhinji,