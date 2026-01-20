IVC 60/12-1 Tact EC je kompakten industrijski sesalnik, ki je izredno primeren za čiščenje proizvodnih strojev in površin. Zaradi mehansko odpornega EC-motorja je primeren za zahtevno neprekinjeno uporabo. Sesalnik je opremljen s samodejnim čiščenjem filtra, primeren je za fini prah in ga lahko uporabite kot stacionarno napravo v povezavi s proizvodnimi ali pakirnimi stroji.