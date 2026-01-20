Industrijski sesalnik IVC 60/12-1 Tact Ec

Kompakten industrijski sesalnik s samodejnim čiščenjem filtra in EC-motorjem za daljše intervale delovanja. Idealno za fin prah v proizvodnih linijah, tudi kot stacionarne naprave.

IVC 60/12-1 Tact EC je kompakten industrijski sesalnik, ki je izredno primeren za čiščenje proizvodnih strojev in površin. Zaradi mehansko odpornega EC-motorja je primeren za zahtevno neprekinjeno uporabo. Sesalnik je opremljen s samodejnim čiščenjem filtra, primeren je za fini prah in ga lahko uporabite kot stacionarno napravo v povezavi s proizvodnimi ali pakirnimi stroji.

Značilnosti in prednosti
Industrijski sesalnik IVC 60/12-1 Tact Ec: EC turbina z majhno obrabo
EC turbina z majhno obrabo
Brezkrtačna zasnova za delovanje brez obrabe. Primeren za triizmensko delovanje zaradi minimalne življenjske dobe 5000 ur.
Industrijski sesalnik IVC 60/12-1 Tact Ec: Samodejni sistem čiščenja filtra Tact
Samodejni sistem čiščenja filtra Tact
Samodejno čiščenje filtra z usmerjenimi in močnimi zračnimi sunki. Kljub čiščenju filtra ostaja sesalna moč konstantno visoka. Dolga življenjska doba filtra zmanjša stroške vzdrževanja.
Industrijski sesalnik IVC 60/12-1 Tact Ec: Opremljen s kompaktnim ravnim nagubanim filtrom
Opremljen s kompaktnim ravnim nagubanim filtrom
Jasna kompaktna oblika filtra. Primerno za sesanje sipkega, suhega prahu do razreda prahu M.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 220 / 240
Frekvenca (Hz) 50 / 60
Zračni tok (l/s/m³/h) 62,5 / 225
Vakuum (mbar/kPa) 244 / 24,4
Prostornina posode (l) 60
Material posode Nerjaveče jeklo
Nazivna poraba moči (Kw) 1,2
Vrsta prevzema Električen
Nominalna širina priključka DN 70
Nominalna širina pribora DN 50 DN 40
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 74
Razred prahu glavnega filtra M
Območje filtra za glavni filter (m²) 0,95
Teža brez dodatkov (Kg) 59
Mere (D × Š × V) (mm) 970 x 690 x 995

Oprema

  • Glavni filter: Ploščati filter
  • Vključeni dodatki: ne
  • Samodejni izklop na nivoju polnjenja
