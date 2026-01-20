Industrijski sesalnik IVC 60/12-1 Tact Ec
Kompakten industrijski sesalnik s samodejnim čiščenjem filtra in EC-motorjem za daljše intervale delovanja. Idealno za fin prah v proizvodnih linijah, tudi kot stacionarne naprave.
IVC 60/12-1 Tact EC je kompakten industrijski sesalnik, ki je izredno primeren za čiščenje proizvodnih strojev in površin. Zaradi mehansko odpornega EC-motorja je primeren za zahtevno neprekinjeno uporabo. Sesalnik je opremljen s samodejnim čiščenjem filtra, primeren je za fini prah in ga lahko uporabite kot stacionarno napravo v povezavi s proizvodnimi ali pakirnimi stroji.
Značilnosti in prednosti
EC turbina z majhno obraboBrezkrtačna zasnova za delovanje brez obrabe. Primeren za triizmensko delovanje zaradi minimalne življenjske dobe 5000 ur.
Samodejni sistem čiščenja filtra TactSamodejno čiščenje filtra z usmerjenimi in močnimi zračnimi sunki. Kljub čiščenju filtra ostaja sesalna moč konstantno visoka. Dolga življenjska doba filtra zmanjša stroške vzdrževanja.
Opremljen s kompaktnim ravnim nagubanim filtromJasna kompaktna oblika filtra. Primerno za sesanje sipkega, suhega prahu do razreda prahu M.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|62,5 / 225
|Vakuum (mbar/kPa)
|244 / 24,4
|Prostornina posode (l)
|60
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna poraba moči (Kw)
|1,2
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 70
|Nominalna širina pribora
|DN 50 DN 40
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|74
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|0,95
|Teža brez dodatkov (Kg)
|59
|Mere (D × Š × V) (mm)
|970 x 690 x 995
Oprema
- Glavni filter: Ploščati filter
- Vključeni dodatki: ne
- Samodejni izklop na nivoju polnjenja
Video posnetki