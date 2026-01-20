Industrijski sesalnik IVC 60/24-2 Ap
Kompakten in okreten industrijski sesalnik vstopnega razreda. S polavtomatskim čiščenjem filtra, velikimi kolesi in zaviralnimi kolesci. Idealen za čiščenje proizvodnih strojev in linij.
IVC 60/24-2 Ap je kompakten industrijski sesalnik z velikimi kolesi in kolesi z zavoro. Preprosto vodljiva naprava začetnega razreda je zasnovana za mobilno čiščenje proizvodnih strojev in v proizvodnem okolju. Polsamodejno čiščenje filtra zagotavlja dolgo življenjsko dobo filtra.
Značilnosti in prednosti
Opremljen z dvema motorjema puhalZa močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja. Elektronsko krmiljenje pogona, da se izognete visokim zagonskim tokovom.
Ročno čiščenje filtra IVC (Ap)Enostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno. Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja.
Opremljen s kompaktnim ravnim nagubanim filtromJasna kompaktna oblika filtra. Primerno za sesanje sipkega, suhega prahu do razreda prahu M.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Prostornina posode (l)
|60
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna poraba moči (Kw)
|2,4
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 70
|Nominalna širina pribora
|DN 70 DN 50 DN 40
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|73
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|0,95
|Teža brez dodatkov (Kg)
|59
|Mere (D × Š × V) (mm)
|970 x 690 x 995
Oprema
- Glavni filter: Ploščati filter
- Vključeni dodatki: ne
