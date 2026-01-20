Industrijski sesalnik IVC 60/24-2 Ap

Kompakten in okreten industrijski sesalnik vstopnega razreda. S polavtomatskim čiščenjem filtra, velikimi kolesi in zaviralnimi kolesci. Idealen za čiščenje proizvodnih strojev in linij.

IVC 60/24-2 Ap je kompakten industrijski sesalnik z velikimi kolesi in kolesi z zavoro. Preprosto vodljiva naprava začetnega razreda je zasnovana za mobilno čiščenje proizvodnih strojev in v proizvodnem okolju. Polsamodejno čiščenje filtra zagotavlja dolgo življenjsko dobo filtra.

Značilnosti in prednosti
Industrijski sesalnik IVC 60/24-2 Ap: Opremljen z dvema motorjema puhal
Opremljen z dvema motorjema puhal
Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja. Elektronsko krmiljenje pogona, da se izognete visokim zagonskim tokovom.
Industrijski sesalnik IVC 60/24-2 Ap: Ročno čiščenje filtra IVC (Ap)
Ročno čiščenje filtra IVC (Ap)
Enostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno. Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja.
Industrijski sesalnik IVC 60/24-2 Ap: Opremljen s kompaktnim ravnim nagubanim filtrom
Opremljen s kompaktnim ravnim nagubanim filtrom
Jasna kompaktna oblika filtra. Primerno za sesanje sipkega, suhega prahu do razreda prahu M.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 220 / 240
Frekvenca (Hz) 50 / 60
Zračni tok (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Prostornina posode (l) 60
Material posode Nerjaveče jeklo
Nazivna poraba moči (Kw) 2,4
Vrsta prevzema Električen
Nominalna širina priključka DN 70
Nominalna širina pribora DN 70 DN 50 DN 40
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 73
Razred prahu glavnega filtra M
Območje filtra za glavni filter (m²) 0,95
Teža brez dodatkov (Kg) 59
Mere (D × Š × V) (mm) 970 x 690 x 995

Oprema

  • Glavni filter: Ploščati filter
  • Vključeni dodatki: ne
