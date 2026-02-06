Zahvaljujoč velikim kolesom in zavoram je IVC 60 / 24-2 Tact² Longopac® enostaven za premikanje, zaradi česar je idealen za mobilno uporabo na proizvodnih območjih in proizvodnih strojih. Zahvaljujoč sistemu odstranjevanja Longopac je zanesljivo odstranjevanje prahu iz suhega sesalnega materiala vedno zagotovljeno. Avtomatsko filtrirno čiščenje Tact² zagotavlja dolge, neprekinjene delovne intervale tega kompaktnega sesalnika.