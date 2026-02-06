Industrijski sesalnik IVC 60/24-2 Tact²
Kompaktni industrijski sesalnik IVC 60/24-2 Tact² Longopac® z inovativnim samodejnim čiščenjem filtra Tact² se uporablja za odstranjevanje suhega materiala brez prahu, kot je na primer mineralni prah.
Zahvaljujoč velikim kolesom in zavoram je IVC 60 / 24-2 Tact² Longopac® enostaven za premikanje, zaradi česar je idealen za mobilno uporabo na proizvodnih območjih in proizvodnih strojih. Zahvaljujoč sistemu odstranjevanja Longopac je zanesljivo odstranjevanje prahu iz suhega sesalnega materiala vedno zagotovljeno. Avtomatsko filtrirno čiščenje Tact² zagotavlja dolge, neprekinjene delovne intervale tega kompaktnega sesalnika.
Značilnosti in prednosti
Varen sistem odlaganja Longopac®Omogoča odlaganje brez prahu in s tem zdravju prijazno delo. Za zbiranje in ločeno odlaganje najrazličnejših posesanih materialov. Opcijsko na voljo v zelo trajnostni, biološko razgradljivi različici.
Opremljen z dvema motorjema puhalZa močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja. Elektronsko krmiljenje pogona, da se izognete visokim zagonskim tokovom.
Avtomatsko čiščenje filtra Tact?Samodejno čiščenje filtrov s pomočjo usmerjenih in močnih zračnih sunkov. Kljub čiščenju filtra ostaja sesalna moč konstantno visoka. Dolga življenjska doba filtra zmanjša stroške vzdrževanja.
Opremljen s kompaktnim ravnim nagubanim filtrom
- Jasna kompaktna oblika filtra.
- Primerno za sesanje sipkega, suhega prahu do razreda prahu M.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Prostornina posode (l)
|60
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna poraba moči (Kw)
|2,4
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 70
|Nominalna širina pribora
|DN 50 DN 40
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|73
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|0,95
|Teža brez dodatkov (Kg)
|66
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|69,774
|Mere (D × Š × V) (mm)
|950 x 690 x 1170
Oprema
- Glavni filter: Ploščati filter
- Vključeni dodatki: ne
Video posnetki