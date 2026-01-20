IVC 60/24-2 Tact² M je kompakten industrijski sesalnik z velikimi kolesi in kolesi z zavoro. Zelo dobro vodljiva naprava je izredno primerna za čiščenje proizvodnih strojev in v proizvodnem okolju. Sesalnik je odobren tudi za sesanje zdravju škodljivega prahu razreda M. Funkcija samodejnega čiščenja Tact² zagotavlja dolgotrajno delovanje brez nepotrebnih prekinitev.