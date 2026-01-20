Industrijski sesalnik IVC 60/24-2 Tact² M

Kompakten industrijski sesalnik s samodejnim čiščenjem filtra Tact². Idealen za čiščenje proizvodnih strojev ali linij, kjer je prisoten zdravju škodljiv prah razreda M.

IVC 60/24-2 Tact² M je kompakten industrijski sesalnik z velikimi kolesi in kolesi z zavoro. Zelo dobro vodljiva naprava je izredno primerna za čiščenje proizvodnih strojev in v proizvodnem okolju. Sesalnik je odobren tudi za sesanje zdravju škodljivega prahu razreda M. Funkcija samodejnega čiščenja Tact² zagotavlja dolgotrajno delovanje brez nepotrebnih prekinitev.

Značilnosti in prednosti
Industrijski sesalnik IVC 60/24-2 Tact² M: Razred prahu M
Razred prahu M
Celotna naprava certificirana po DIN EN 60335-2-69 za razred prahu M.
Industrijski sesalnik IVC 60/24-2 Tact² M: Opremljen z dvema motorjema puhal
Opremljen z dvema motorjema puhal
Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja. Elektronsko krmiljenje pogona, da se izognete visokim zagonskim tokovom.
Industrijski sesalnik IVC 60/24-2 Tact² M: Avtomatsko čiščenje filtra Tact?
Avtomatsko čiščenje filtra Tact?
Samodejno čiščenje filtrov s pomočjo usmerjenih in močnih zračnih sunkov. Kljub čiščenju filtra ostaja sesalna moč konstantno visoka. Dolga življenjska doba filtra zmanjša stroške vzdrževanja.
S kompaktnim ploščatim nagubanim filtrom
  • Jasna kompaktna oblika filtra.
  • Primerno za sesanje sipkega, suhega prahu do razreda prahu M.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 220 / 240
Frekvenca (Hz) 50 / 60
Zračni tok (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Prostornina posode (l) 60
Material posode Nerjaveče jeklo
Nazivna poraba moči (Kw) 2,4
Vrsta prevzema Električen
Nominalna širina priključka DN 70
Nominalna širina pribora DN 50 DN 40
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 73
Razred prahu glavnega filtra M
Območje filtra za glavni filter (m²) 0,95
Teža brez dodatkov (Kg) 60
Mere (D × Š × V) (mm) 970 x 690 x 995

Oprema

  • Glavni filter: Ploščati filter
  • Vključeni dodatki: ne
Industrijski sesalnik IVC 60/24-2 Tact² M
Industrijski sesalnik IVC 60/24-2 Tact² M
Industrijski sesalnik IVC 60/24-2 Tact² M
Industrijski sesalnik IVC 60/24-2 Tact² M

Video posnetki

Dodatna oprema