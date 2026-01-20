Industrijski sesalnik IVC 60/24-2 Tact² M
Kompakten industrijski sesalnik s samodejnim čiščenjem filtra Tact². Idealen za čiščenje proizvodnih strojev ali linij, kjer je prisoten zdravju škodljiv prah razreda M.
IVC 60/24-2 Tact² M je kompakten industrijski sesalnik z velikimi kolesi in kolesi z zavoro. Zelo dobro vodljiva naprava je izredno primerna za čiščenje proizvodnih strojev in v proizvodnem okolju. Sesalnik je odobren tudi za sesanje zdravju škodljivega prahu razreda M. Funkcija samodejnega čiščenja Tact² zagotavlja dolgotrajno delovanje brez nepotrebnih prekinitev.
Značilnosti in prednosti
Razred prahu MCelotna naprava certificirana po DIN EN 60335-2-69 za razred prahu M.
Opremljen z dvema motorjema puhalZa močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja. Elektronsko krmiljenje pogona, da se izognete visokim zagonskim tokovom.
Avtomatsko čiščenje filtra Tact?Samodejno čiščenje filtrov s pomočjo usmerjenih in močnih zračnih sunkov. Kljub čiščenju filtra ostaja sesalna moč konstantno visoka. Dolga življenjska doba filtra zmanjša stroške vzdrževanja.
S kompaktnim ploščatim nagubanim filtrom
- Jasna kompaktna oblika filtra.
- Primerno za sesanje sipkega, suhega prahu do razreda prahu M.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Prostornina posode (l)
|60
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna poraba moči (Kw)
|2,4
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 70
|Nominalna širina pribora
|DN 50 DN 40
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|73
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|0,95
|Teža brez dodatkov (Kg)
|60
|Mere (D × Š × V) (mm)
|970 x 690 x 995
Oprema
- Glavni filter: Ploščati filter
- Vključeni dodatki: ne
Video posnetki