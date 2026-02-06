Industrijski sesalnik IVC 60/30 Ap
Kompakten industrijski sesalnik IVC 60/30 Ap je kot nalašč za proizvodne linije in stroje. Zahvaljujoč zgoščevalniku v stranski kanal je idealen za daljše intervale delovanja ter kot stacionarna naprava za sesanje na strojih za proizvodnjo ali pakiranje. Ročno čiščenje filtra občutno podaljšuje življenjsko dobo filtra.
Značilnosti in prednosti
Na obrabo odporen kompresor v stranski kanalKompresor v stranski kanal prepriča z močno sesalno močjo ob zelo dolgi življenjski dobi najmanj 20.000 ur. Tako so naprave optimalne tudi za delo v več izmenah.
Ročno čiščenje filtra IVC (Ap)Enostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno. Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja.
Opremljen s kompaktnim ravnim nagubanim filtromJasna kompaktna oblika filtra. Primerno za sesanje sipkega, suhega prahu do razreda prahu M.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Vakuum (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Prostornina posode (l)
|60
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna poraba moči (Kw)
|3
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 70
|Nominalna širina pribora
|DN 70 DN 50 DN 40
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|77
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|1,9
|Teža brez dodatkov (Kg)
|88
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|89,474
|Mere (D × Š × V) (mm)
|970 x 690 x 1240
Oprema
- Glavni filter: Ploščati filter
- Vključeni dodatki: ne
Video posnetki