Industrijski sesalnik IVC 60/30 Ap

Kompakten industrijski sesalnik IVC 60/30 Ap je kot nalašč za proizvodne linije in stroje. Zahvaljujoč zgoščevalniku v stranski kanal je idealen za daljše intervale delovanja ter kot stacionarna naprava za sesanje na strojih za proizvodnjo ali pakiranje. Ročno čiščenje filtra občutno podaljšuje življenjsko dobo filtra.

Značilnosti in prednosti
Kompresor v stranski kanal prepriča z močno sesalno močjo ob zelo dolgi življenjski dobi najmanj 20.000 ur. Tako so naprave optimalne tudi za delo v več izmenah.
Enostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno. Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja.
Jasna kompaktna oblika filtra. Primerno za sesanje sipkega, suhega prahu do razreda prahu M.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 400
Frekvenca (Hz) 50
Zračni tok (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Vakuum (mbar/kPa) 286 / 28,6
Prostornina posode (l) 60
Material posode Nerjaveče jeklo
Nazivna poraba moči (Kw) 3
Vrsta prevzema Električen
Nominalna širina priključka DN 70
Nominalna širina pribora DN 70 DN 50 DN 40
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 77
Razred prahu glavnega filtra M
Območje filtra za glavni filter (m²) 1,9
Teža brez dodatkov (Kg) 88
Teža vključno z embalažo (Kg) 89,474
Mere (D × Š × V) (mm) 970 x 690 x 1240

Oprema

  • Glavni filter: Ploščati filter
  • Vključeni dodatki: ne
Video posnetki

Dodatna oprema