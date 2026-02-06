Kompakten industrijski sesalnik IVC 60/30 Ap je kot nalašč za proizvodne linije in stroje. Zahvaljujoč zgoščevalniku v stranski kanal je idealen za daljše intervale delovanja ter kot stacionarna naprava za sesanje na strojih za proizvodnjo ali pakiranje. Ročno čiščenje filtra občutno podaljšuje življenjsko dobo filtra.