Industrijski sesalnik IVC 60/30 Tact²
Kompakten industrijski sesalnik za čiščenje proizvodnih površin in strojev. Zaradi mehansko odpornega puhala s stranskim kanalom je primeren tudi za neprekinjeno uporabo. Zato ga lahko uporabite tudi kot stacionarno sesalno napravo na proizvodnih ali pakirnih strojih.
Značilnosti in prednosti
Na obrabo odporen kompresor v stranski kanalKompresor v stranski kanal prepriča z močno sesalno močjo ob zelo dolgi življenjski dobi najmanj 20.000 ur. Tako so naprave optimalne tudi za delo v več izmenah.
Avtomatsko čiščenje filtra Tact?Samodejno čiščenje filtrov s pomočjo usmerjenih in močnih zračnih sunkov. Kljub čiščenju filtra ostaja sesalna moč konstantno visoka. Dolga življenjska doba filtra zmanjša stroške vzdrževanja.
Opremljen s kompaktnim ravnim nagubanim filtromJasna kompaktna oblika filtra. Primerno za sesanje sipkega, suhega prahu do razreda prahu M.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Vakuum (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Prostornina posode (l)
|60
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna poraba moči (Kw)
|3
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 70
|Nominalna širina pribora
|DN 50 DN 40
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|77
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|1,9
|Teža brez dodatkov (Kg)
|95
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|95,774
|Mere (D × Š × V) (mm)
|970 x 690 x 1240
Oprema
- Vključeni dodatki: ne
- Samodejni izklop na nivoju polnjenja
Video posnetki