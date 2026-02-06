Industrijski sesalnik IVC 60/30 Tact²

Kompakten industrijski sesalnik za čiščenje proizvodnih površin in strojev. Zaradi mehansko odpornega puhala s stranskim kanalom je primeren tudi za neprekinjeno uporabo. Zato ga lahko uporabite tudi kot stacionarno sesalno napravo na proizvodnih ali pakirnih strojih.

Značilnosti in prednosti
Industrijski sesalnik IVC 60/30 Tact²: Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal
Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal
Kompresor v stranski kanal prepriča z močno sesalno močjo ob zelo dolgi življenjski dobi najmanj 20.000 ur. Tako so naprave optimalne tudi za delo v več izmenah.
Industrijski sesalnik IVC 60/30 Tact²: Avtomatsko čiščenje filtra Tact?
Avtomatsko čiščenje filtra Tact?
Samodejno čiščenje filtrov s pomočjo usmerjenih in močnih zračnih sunkov. Kljub čiščenju filtra ostaja sesalna moč konstantno visoka. Dolga življenjska doba filtra zmanjša stroške vzdrževanja.
Industrijski sesalnik IVC 60/30 Tact²: Opremljen s kompaktnim ravnim nagubanim filtrom
Opremljen s kompaktnim ravnim nagubanim filtrom
Jasna kompaktna oblika filtra. Primerno za sesanje sipkega, suhega prahu do razreda prahu M.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 400
Frekvenca (Hz) 50
Zračni tok (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Vakuum (mbar/kPa) 286 / 28,6
Prostornina posode (l) 60
Material posode Nerjaveče jeklo
Nazivna poraba moči (Kw) 3
Vrsta prevzema Električen
Nominalna širina priključka DN 70
Nominalna širina pribora DN 50 DN 40
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 77
Razred prahu glavnega filtra M
Območje filtra za glavni filter (m²) 1,9
Teža brez dodatkov (Kg) 95
Teža vključno z embalažo (Kg) 95,774
Mere (D × Š × V) (mm) 970 x 690 x 1240

Oprema

  • Vključeni dodatki: ne
  • Samodejni izklop na nivoju polnjenja
Industrijski sesalnik IVC 60/30 Tact²

Video posnetki

Dodatna oprema