Industrijski sesalnik IVC 60/30 Tact² Lp
Industrijski sesalnik IVC 60/30 Tact² Longopac®. Kompaktna naprava s puhalom s stranskim kanalom za sesanje suhih materialov. S čiščenjem filtra Tact² in sistemom za odstranjevanje Longopac.
Glavna naloga našega industrijskega sesalnika IVC 60/30 Tact² Longopac® je čiščenje proizvodnih površin in strojev. Mehansko odporno puhalo s stranskim kanalom in inovativno samodejno čiščenje filtrov Tact² omogočata tudi neprekinjeno delovanje te kompaktne naprave, na primer kot stacionarna sesalna naprava na proizvodnih ali pakirnih strojih. Suhi materiali, kot je mineralni prah, se zaradi sistema za odstranjevanje Longopac izločajo z majhnimi emisijami prahu.
Značilnosti in prednosti
Varen sistem odlaganja Longopac®Omogoča odlaganje brez prahu in s tem zdravju prijazno delo. Za zbiranje in ločeno odlaganje najrazličnejših posesanih materialov. Opcijsko na voljo v zelo trajnostni, biološko razgradljivi različici.
Na obrabo odporen kompresor v stranski kanalKompresor v stranski kanal prepriča z močno sesalno močjo ob zelo dolgi življenjski dobi najmanj 20.000 ur. Tako so naprave optimalne tudi za delo v več izmenah.
Avtomatsko čiščenje filtra Tact?Samodejno čiščenje filtrov s pomočjo usmerjenih in močnih zračnih sunkov. Kljub čiščenju filtra ostaja sesalna moč konstantno visoka. Dolga življenjska doba filtra zmanjša stroške vzdrževanja.
Opremljen s kompaktnim ravnim nagubanim filtrom
- Jasna kompaktna oblika filtra.
- Primerno za sesanje sipkega, suhega prahu do razreda prahu M.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Vakuum (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Prostornina posode (l)
|60
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna poraba moči (Kw)
|3
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 70
|Nominalna širina pribora
|DN 50 DN 40
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|77
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|1,9
|Teža brez dodatkov (Kg)
|100
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|106,974
|Mere (D × Š × V) (mm)
|970 x 690 x 1240
Oprema
- Glavni filter: Ploščati filter
- Vključeni dodatki: ne
