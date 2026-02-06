Glavna naloga našega industrijskega sesalnika IVC 60/30 Tact² Longopac® je čiščenje proizvodnih površin in strojev. Mehansko odporno puhalo s stranskim kanalom in inovativno samodejno čiščenje filtrov Tact² omogočata tudi neprekinjeno delovanje te kompaktne naprave, na primer kot stacionarna sesalna naprava na proizvodnih ali pakirnih strojih. Suhi materiali, kot je mineralni prah, se zaradi sistema za odstranjevanje Longopac izločajo z majhnimi emisijami prahu.