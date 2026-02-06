Industrijski sesalnik IVC 60/30 Tact² Lp

Industrijski sesalnik IVC 60/30 Tact² Longopac®. Kompaktna naprava s puhalom s stranskim kanalom za sesanje suhih materialov. S čiščenjem filtra Tact² in sistemom za odstranjevanje Longopac.

Glavna naloga našega industrijskega sesalnika IVC 60/30 Tact² Longopac® je čiščenje proizvodnih površin in strojev. Mehansko odporno puhalo s stranskim kanalom in inovativno samodejno čiščenje filtrov Tact² omogočata tudi neprekinjeno delovanje te kompaktne naprave, na primer kot stacionarna sesalna naprava na proizvodnih ali pakirnih strojih. Suhi materiali, kot je mineralni prah, se zaradi sistema za odstranjevanje Longopac izločajo z majhnimi emisijami prahu.

Značilnosti in prednosti
Industrijski sesalnik IVC 60/30 Tact² Lp: Varen sistem odlaganja Longopac®
Varen sistem odlaganja Longopac®
Omogoča odlaganje brez prahu in s tem zdravju prijazno delo. Za zbiranje in ločeno odlaganje najrazličnejših posesanih materialov. Opcijsko na voljo v zelo trajnostni, biološko razgradljivi različici.
Industrijski sesalnik IVC 60/30 Tact² Lp: Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal
Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal
Kompresor v stranski kanal prepriča z močno sesalno močjo ob zelo dolgi življenjski dobi najmanj 20.000 ur. Tako so naprave optimalne tudi za delo v več izmenah.
Industrijski sesalnik IVC 60/30 Tact² Lp: Avtomatsko čiščenje filtra Tact?
Avtomatsko čiščenje filtra Tact?
Samodejno čiščenje filtrov s pomočjo usmerjenih in močnih zračnih sunkov. Kljub čiščenju filtra ostaja sesalna moč konstantno visoka. Dolga življenjska doba filtra zmanjša stroške vzdrževanja.
Opremljen s kompaktnim ravnim nagubanim filtrom
  • Jasna kompaktna oblika filtra.
  • Primerno za sesanje sipkega, suhega prahu do razreda prahu M.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 400
Frekvenca (Hz) 50
Zračni tok (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Vakuum (mbar/kPa) 286 / 28,6
Prostornina posode (l) 60
Material posode Nerjaveče jeklo
Nazivna poraba moči (Kw) 3
Vrsta prevzema Električen
Nominalna širina priključka DN 70
Nominalna širina pribora DN 50 DN 40
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 77
Razred prahu glavnega filtra M
Območje filtra za glavni filter (m²) 1,9
Teža brez dodatkov (Kg) 100
Teža vključno z embalažo (Kg) 106,974
Mere (D × Š × V) (mm) 970 x 690 x 1240

Oprema

  • Glavni filter: Ploščati filter
  • Vključeni dodatki: ne
