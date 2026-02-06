Industrijski sesalnik IVM 60/36 -3

Mobilen in robusten 3-motorni industrijski sesalnik srednjega razreda IVM 60/36-3 za univerzalno odstranjevanje finih in grobih trdnih snovi. Z zvezdastim filtrom razreda prahu M.

Vzdržljiv, robusten, mobilen: naš 3-motorni industrijski sesalnik srednjega razreda IVM 60/36-3 za univerzalno sesanje finih in grobih snovi v industrijskem okolju. Zanesljiva naprava deluje na eno fazo, vsakega od treh motorjev pa je mogoče upravljati posebej. Veliki zvezdasti filter razreda prahu M lahko preprosto, udobno in zanesljivo očistite s prenosnikom. S čiščenjem se podaljša življenjska doba filtra in tako zmanjša obseg vzdrževanja. Telo in zbiralna posoda naprave sta izdelana iz nerjavnega jekla, ki je obstojno proti kislinam, ohišje pa je izdelano iz neobčutljivega jekla in ima velika kolesa za enostaven transport.

Značilnosti in prednosti
Industrijski sesalnik IVM 60/36 -3: Opremljeno s tremi motorji z ventilatorjem
Trije močni ventilatorji za impresivno učinkovitost čiščenja. Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč.
Industrijski sesalnik IVM 60/36 -3: Ročno čiščenje filtra IVM
Enostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno. Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja. Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljene sile.
Industrijski sesalnik IVM 60/36 -3: Opremljen z zelo velikim zvezdastim filtrom
Za varno sesanje trdnih delcev in prahu do razreda prahu M. Primerno tudi za velike količine prahu.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 220 / 240
Frekvenca (Hz) 50 / 60
Zračni tok (l/s/m³/h) 221 / 799
Vakuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Prostornina posode (l) 60
Nazivna poraba moči (Kw) 3,6
Vrsta prevzema Električen
Nominalna širina priključka DN 70
Nominalna širina pribora DN 70 DN 50 DN 40
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 79
Razred prahu glavnega filtra M
Območje filtra za glavni filter (m²) 2,2
Teža brez dodatkov (Kg) 68
Teža vključno z embalažo (Kg) 72,574
Mere (D × Š × V) (mm) 1020 x 680 x 1490

Oprema

  • Glavni filter: Zvezdni filter
  • Vključeni dodatki: ne
Industrijski sesalnik IVM 60/36 -3
Video posnetki

Dodatna oprema