Industrijski sesalnik IVM 60/36 -3
Mobilen in robusten 3-motorni industrijski sesalnik srednjega razreda IVM 60/36-3 za univerzalno odstranjevanje finih in grobih trdnih snovi. Z zvezdastim filtrom razreda prahu M.
Vzdržljiv, robusten, mobilen: naš 3-motorni industrijski sesalnik srednjega razreda IVM 60/36-3 za univerzalno sesanje finih in grobih snovi v industrijskem okolju. Zanesljiva naprava deluje na eno fazo, vsakega od treh motorjev pa je mogoče upravljati posebej. Veliki zvezdasti filter razreda prahu M lahko preprosto, udobno in zanesljivo očistite s prenosnikom. S čiščenjem se podaljša življenjska doba filtra in tako zmanjša obseg vzdrževanja. Telo in zbiralna posoda naprave sta izdelana iz nerjavnega jekla, ki je obstojno proti kislinam, ohišje pa je izdelano iz neobčutljivega jekla in ima velika kolesa za enostaven transport.
Značilnosti in prednosti
Opremljeno s tremi motorji z ventilatorjemTrije močni ventilatorji za impresivno učinkovitost čiščenja. Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč.
Ročno čiščenje filtra IVMEnostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno. Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja. Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljene sile.
Opremljen z zelo velikim zvezdastim filtromZa varno sesanje trdnih delcev in prahu do razreda prahu M. Primerno tudi za velike količine prahu.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|221 / 799
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Prostornina posode (l)
|60
|Nazivna poraba moči (Kw)
|3,6
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 70
|Nominalna širina pribora
|DN 70 DN 50 DN 40
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|79
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|2,2
|Teža brez dodatkov (Kg)
|68
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|72,574
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1020 x 680 x 1490
Oprema
- Glavni filter: Zvezdni filter
- Vključeni dodatki: ne
