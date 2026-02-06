Vzdržljiv, robusten, mobilen: naš 3-motorni industrijski sesalnik srednjega razreda IVM 60/36-3 za univerzalno sesanje finih in grobih snovi v industrijskem okolju. Zanesljiva naprava deluje na eno fazo, vsakega od treh motorjev pa je mogoče upravljati posebej. Veliki zvezdasti filter razreda prahu M lahko preprosto, udobno in zanesljivo očistite s prenosnikom. S čiščenjem se podaljša življenjska doba filtra in tako zmanjša obseg vzdrževanja. Telo in zbiralna posoda naprave sta izdelana iz nerjavnega jekla, ki je obstojno proti kislinam, ohišje pa je izdelano iz neobčutljivega jekla in ima velika kolesa za enostaven transport.