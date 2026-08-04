Varna filtrirna tehnika razreda prahu M in dve zmogljivi obvodni turbini z nazivno močjo 2,4 kW industrijskega sesalnika IVR 100/24-2 Ef omogočata sesanje velikih količin drobnih in zdravju škodljivih (mejna vrednost za poklicno izpostavljenost ≥ 0,1 mg/m³) odrezkov in prahov. Mobilna naprava na izmenični tok, ki je opremljena z vzdržljivim in pralnim žepkastim filtrom ter s funkcijo ročnega čiščenja filtra za konstantno visoko moč sesanja, je s svojo robustno in za servisiranje prilagojeno konstrukcijo dobro prilagojena potrebam industrije. 100-litrska zbiralna posoda se lahko prazni s pomočjo ergonomskega podvozja, viličarja ali dvigala, odstranitev glave pogona pa ni potrebna. Po potrebi je možno tudi praznjenje na posebno odlagalno mesto pri kupcu, kot je transporter ali zabojnik.