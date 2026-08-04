Industrijski sesalnik IVR 100/24-2 Ef
Dve zmogljivi obvodni turbini skrbita za visoko moč sesanja mobilnega industrijskega sesalnika IVR 100/24-2 Ef in za varno odstranjevanje drobnih in zdravju škodljivih prahov v velikih količinah.
Varna filtrirna tehnika razreda prahu M in dve zmogljivi obvodni turbini z nazivno močjo 2,4 kW industrijskega sesalnika IVR 100/24-2 Ef omogočata sesanje velikih količin drobnih in zdravju škodljivih (mejna vrednost za poklicno izpostavljenost ≥ 0,1 mg/m³) odrezkov in prahov. Mobilna naprava na izmenični tok, ki je opremljena z vzdržljivim in pralnim žepkastim filtrom ter s funkcijo ročnega čiščenja filtra za konstantno visoko moč sesanja, je s svojo robustno in za servisiranje prilagojeno konstrukcijo dobro prilagojena potrebam industrije. 100-litrska zbiralna posoda se lahko prazni s pomočjo ergonomskega podvozja, viličarja ali dvigala, odstranitev glave pogona pa ni potrebna. Po potrebi je možno tudi praznjenje na posebno odlagalno mesto pri kupcu, kot je transporter ali zabojnik.
Značilnosti in prednosti
Priročna, ročna loputa za praznjenjeZa enostavno praznjenje, na primer v talne transportne trakove ali posode. Priročno in časovno varčno praznjenje sesalnega materiala tudi pri velikih količinah. Žerjavna ušesa omogočajo varno zajemanje in praznjenje z žerjavom.
Posebej robusten, posebej prilagodljivS praktičnim, premičnim priključkom za sesalno cev/cevnim zavojem. S številnimi možnostmi shranjevanja dodatkov. Stroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten.
Opremljen z dvema zelo tihima motorjema ventilatorjaZa močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja. Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč. Zelo tiha pogonska glava poskrbi za enakomeren izpih hladilnega zraka.
Priročno ročno čiščenje filtra
- Enostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno.
- Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja.
- Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljene sile.
Opremljen z velikim žepnim filtrom
- Za varno sesanje trdnih delcev in prahu do razreda prahu M.
- Primerno tudi za velike količine prahu.
- Posebna geometrija filtra preprečuje, da bi se vsesane trdne snovi ujeli.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Prostornina posode (l)
|100
|Nazivna poraba moči (Kw)
|2,4
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 50
|Nominalna širina pribora
|DN 50
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|68
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|1,75
|Teža brez dodatkov (Kg)
|116
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|116,862
|Mere (D × Š × V) (mm)
|950 x 715 x 1640
Video posnetki
Področja uporabe
- Za velike količine drobnih odrezkov
- Za večje količine zdravju škodljivih prahov (mejna vrednost za poklicno izpostavljenost ≥ 0,1 mg/m³)