Industrijski sesalnik IVR 100/24-2 Ef

Dve zmogljivi obvodni turbini skrbita za visoko moč sesanja mobilnega industrijskega sesalnika IVR 100/24-2 Ef in za varno odstranjevanje drobnih in zdravju škodljivih prahov v velikih količinah.

Varna filtrirna tehnika razreda prahu M in dve zmogljivi obvodni turbini z nazivno močjo 2,4 kW industrijskega sesalnika IVR 100/24-2 Ef omogočata sesanje velikih količin drobnih in zdravju škodljivih (mejna vrednost za poklicno izpostavljenost ≥ 0,1 mg/m³) odrezkov in prahov. Mobilna naprava na izmenični tok, ki je opremljena z vzdržljivim in pralnim žepkastim filtrom ter s funkcijo ročnega čiščenja filtra za konstantno visoko moč sesanja, je s svojo robustno in za servisiranje prilagojeno konstrukcijo dobro prilagojena potrebam industrije. 100-litrska zbiralna posoda se lahko prazni s pomočjo ergonomskega podvozja, viličarja ali dvigala, odstranitev glave pogona pa ni potrebna. Po potrebi je možno tudi praznjenje na posebno odlagalno mesto pri kupcu, kot je transporter ali zabojnik.

Značilnosti in prednosti
Industrijski sesalnik IVR 100/24-2 Ef: Priročna, ročna loputa za praznjenje
Priročna, ročna loputa za praznjenje
Za enostavno praznjenje, na primer v talne transportne trakove ali posode. Priročno in časovno varčno praznjenje sesalnega materiala tudi pri velikih količinah. Žerjavna ušesa omogočajo varno zajemanje in praznjenje z žerjavom.
Industrijski sesalnik IVR 100/24-2 Ef: Posebej robusten, posebej prilagodljiv
Posebej robusten, posebej prilagodljiv
S praktičnim, premičnim priključkom za sesalno cev/cevnim zavojem. S številnimi možnostmi shranjevanja dodatkov. Stroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten.
Industrijski sesalnik IVR 100/24-2 Ef: Opremljen z dvema zelo tihima motorjema ventilatorja
Opremljen z dvema zelo tihima motorjema ventilatorja
Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja. Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč. Zelo tiha pogonska glava poskrbi za enakomeren izpih hladilnega zraka.
Priročno ročno čiščenje filtra
  • Enostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno.
  • Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja.
  • Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljene sile.
Opremljen z velikim žepnim filtrom
  • Za varno sesanje trdnih delcev in prahu do razreda prahu M.
  • Primerno tudi za velike količine prahu.
  • Posebna geometrija filtra preprečuje, da bi se vsesane trdne snovi ujeli.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 220 - 240
Frekvenca (Hz) 50 - 60
Zračni tok (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuum (mbar/kPa) 230 / 23
Prostornina posode (l) 100
Nazivna poraba moči (Kw) 2,4
Vrsta prevzema Električen
Nominalna širina priključka DN 50
Nominalna širina pribora DN 50
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 68
Razred prahu glavnega filtra M
Območje filtra za glavni filter (m²) 1,75
Teža brez dodatkov (Kg) 116
Teža vključno z embalažo (Kg) 116,862
Mere (D × Š × V) (mm) 950 x 715 x 1640
Industrijski sesalnik IVR 100/24-2 Ef
Industrijski sesalnik IVR 100/24-2 Ef

Video posnetki

Področja uporabe
  • Za velike količine drobnih odrezkov
  • Za večje količine zdravju škodljivih prahov (mejna vrednost za poklicno izpostavljenost ≥ 0,1 mg/m³)
Dodatna oprema