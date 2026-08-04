Mobilni industrijski sesalnik IVR 100/30 Ef na trifazni tok je bil razvit za najvišje potrebe industrije po zmogljivosti, robustni izvedbi in prijaznosti do uporabnika. Ker je opremljen s privarjenimi nosilci za vilice, ušesi za dviganje, loputo za praznjenje in ergonomskim podvozjem, je zagotovljeno udobno praznjenje 100-litrskega zbiralnika na več različnih načinov, ne da bi bilo treba za to odstraniti glavo pogona. Sesalnik lahko tako hitro in preprosto odstrani večje količine trdnih snovi, kot so drobni, večji in zdravju škodljivi odrezki in prahovi (mejna vrednost za poklicno izpostavljenost ≥ 0,1 mg/m³), pesek ali material za peskanje. Filtrski sistem razreda prahu M z vzdržljivim in pralnim žepkastim filtrom ter ročno čiščenje filtra v vsakem trenutku zagotavljata zanesljivo sesanje s konstantno veliko močjo. Za to skrbita zmogljivi in visokoučinkoviti kompresor s stranskim kanalom (IE2) ter za vzdrževanje nezahtevni motor z direktnim pogonom in nazivno močjo 3 kW, ki je prav tako zasnovan za neprekinjeno obratovanje.