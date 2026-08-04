Industrijski sesalnik IVR 100/30 Ef
Robusten industrijski sesalnik IVR 100/30 Ef. Za mobilno in stacionarno sesanje trdnih snovi – od drobnih odrezkov do zdravju nevarnih prahov, peska in materiala za peskanje.
Mobilni industrijski sesalnik IVR 100/30 Ef na trifazni tok je bil razvit za najvišje potrebe industrije po zmogljivosti, robustni izvedbi in prijaznosti do uporabnika. Ker je opremljen s privarjenimi nosilci za vilice, ušesi za dviganje, loputo za praznjenje in ergonomskim podvozjem, je zagotovljeno udobno praznjenje 100-litrskega zbiralnika na več različnih načinov, ne da bi bilo treba za to odstraniti glavo pogona. Sesalnik lahko tako hitro in preprosto odstrani večje količine trdnih snovi, kot so drobni, večji in zdravju škodljivi odrezki in prahovi (mejna vrednost za poklicno izpostavljenost ≥ 0,1 mg/m³), pesek ali material za peskanje. Filtrski sistem razreda prahu M z vzdržljivim in pralnim žepkastim filtrom ter ročno čiščenje filtra v vsakem trenutku zagotavljata zanesljivo sesanje s konstantno veliko močjo. Za to skrbita zmogljivi in visokoučinkoviti kompresor s stranskim kanalom (IE2) ter za vzdrževanje nezahtevni motor z direktnim pogonom in nazivno močjo 3 kW, ki je prav tako zasnovan za neprekinjeno obratovanje.
Značilnosti in prednosti
Priročna, ročna loputa za praznjenjeZa enostavno praznjenje, na primer v talne transportne trakove ali posode. Priročno in časovno varčno praznjenje sesalnega materiala tudi pri velikih količinah. Žerjavna ušesa omogočajo varno zajemanje in praznjenje z žerjavom.
Posebej robusten, posebej prilagodljivS praktičnim, premičnim priključkom za sesalno cev/cevnim zavojem. S številnimi možnostmi shranjevanja dodatkov. Stroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten.
Na obrabo odporen kompresor v stranski kanalZ močjo 3 kW in mehkim zagonom za sesanje velikih količin prahu in trdnih delcev. Za visoko sesalno moč in življenjsko dobo najmanj 20.000 ur. Optimalno primeren za mobilno uporabo pri večizmenskem delovanju.
Priročno ročno čiščenje filtra
- Enostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno.
- Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja.
- Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljene sile.
Opremljen z velikim žepnim filtrom
- Za varno pobiranje trdnih delcev in prahu do razreda prahu H.
- Primerno tudi za velike količine prahu.
- Posebna geometrija filtra preprečuje, da bi se vsesane trdne snovi ujeli.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|88 / 315
|Vakuum (mbar/kPa)
|260 / 26
|Prostornina posode (l)
|100
|Nazivna poraba moči (Kw)
|3
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 70
|Nominalna širina pribora
|DN 50
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|62
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|1,75
|Teža brez dodatkov (Kg)
|172
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|172,862
|Mere (D × Š × V) (mm)
|950 x 715 x 1985
Video posnetki
Področja uporabe
- Za večje količine finih in zdravju škodljivih prahov (mejna vrednost za poklicno izpostavljenost ≥ 0,1 mg/m³)
- Za večje količine trdnih snovi, kot so drobni in večji odrezki, pesek, material za peskanje