Industrijski sesalnik IVR 100/40-Pp Sc
IVR 100/40-Pp Sc industrijski sesalnik s pnevmatskim pogonom za sesanje prahov ali pastoznih snovi na daljše razdalje. Z žepkastim filtrom.
Industrijski sesalnik IVR 100/40-Pp Sc je opremljen z večstopenjskim pnevmatskim pogonom in ustvarja izjemno velik podtlak. S tem omogoča transport prahov in pastoznih snovi tudi na daljše razdalje. Pnevmatski sesalnik je opremljen z zmogljivim žepkastim filtrom, ki zanesljivo filtrira tudi fin prah. Žepkasti filter je na voljo v izvedbah s površino 1,75 m² ali 3,2 m². Vrečka iz PE in gibka cev za izenačevanje tlaka omogočata praznjenje praktično brez prašenja. 100-litrska zbiralna posoda ima udoben mehanizem za odstranitev, ki omogoča tudi preprosto ponovno namestitev.
Značilnosti in prednosti
Sistem praznjenja brez prašenja z vrečo iz PE
- Praznjenje brez prašenja zahvaljujoč zapiralnemu mehanizmu in gibki cevi za izenačevanje tlaka.
- Preprosto in varno odstranjevanje prahu z vrečo PE.
Preprosto čiščenje filtra z ročnim stresalnim mehanizmom
- Redno aktiviranje stresalnega vzvoda za konstantno visoko moč sesanja.
Nizka raven hrupa
- Pogonska enota je zvočno izolirana za tiho delovanje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|95 / 341
|Vakuum (mbar/kPa)
|500 / 50
|Prostornina posode (l)
|100
|Nazivna poraba moči (Kw)
|4
|Vrsta prevzema
|Pnevmatski
|Nominalna širina priključka
|DN 50
|Nominalna širina pribora
|DN 50
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|55 - 80
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|1,75
|Teža brez dodatkov (Kg)
|101
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|104,862
|Mere (D × Š × V) (mm)
|915 x 760 x 1620
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