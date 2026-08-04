Industrijski sesalnik IVR 100/40-Pp Sc je opremljen z večstopenjskim pnevmatskim pogonom in ustvarja izjemno velik podtlak. S tem omogoča transport prahov in pastoznih snovi tudi na daljše razdalje. Pnevmatski sesalnik je opremljen z zmogljivim žepkastim filtrom, ki zanesljivo filtrira tudi fin prah. Žepkasti filter je na voljo v izvedbah s površino 1,75 m² ali 3,2 m². Vrečka iz PE in gibka cev za izenačevanje tlaka omogočata praznjenje praktično brez prašenja. 100-litrska zbiralna posoda ima udoben mehanizem za odstranitev, ki omogoča tudi preprosto ponovno namestitev.