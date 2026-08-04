Industrijski sesalnik IVR 100/40-Pp Sc

IVR 100/40-Pp Sc industrijski sesalnik s pnevmatskim pogonom za sesanje prahov ali pastoznih snovi na daljše razdalje. Z žepkastim filtrom.

Industrijski sesalnik IVR 100/40-Pp Sc je opremljen z večstopenjskim pnevmatskim pogonom in ustvarja izjemno velik podtlak. S tem omogoča transport prahov in pastoznih snovi tudi na daljše razdalje. Pnevmatski sesalnik je opremljen z zmogljivim žepkastim filtrom, ki zanesljivo filtrira tudi fin prah. Žepkasti filter je na voljo v izvedbah s površino 1,75 m² ali 3,2 m². Vrečka iz PE in gibka cev za izenačevanje tlaka omogočata praznjenje praktično brez prašenja. 100-litrska zbiralna posoda ima udoben mehanizem za odstranitev, ki omogoča tudi preprosto ponovno namestitev.

Značilnosti in prednosti
Sistem praznjenja brez prašenja z vrečo iz PE
  • Praznjenje brez prašenja zahvaljujoč zapiralnemu mehanizmu in gibki cevi za izenačevanje tlaka.
  • Preprosto in varno odstranjevanje prahu z vrečo PE.
Preprosto čiščenje filtra z ročnim stresalnim mehanizmom
  • Redno aktiviranje stresalnega vzvoda za konstantno visoko moč sesanja.
Nizka raven hrupa
  • Pogonska enota je zvočno izolirana za tiho delovanje.
Specifikacije

Tehnični podatki

Zračni tok (l/s/m³/h) 95 / 341
Vakuum (mbar/kPa) 500 / 50
Prostornina posode (l) 100
Nazivna poraba moči (Kw) 4
Vrsta prevzema Pnevmatski
Nominalna širina priključka DN 50
Nominalna širina pribora DN 50
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 55 - 80
Razred prahu glavnega filtra M
Območje filtra za glavni filter (m²) 1,75
Teža brez dodatkov (Kg) 101
Teža vključno z embalažo (Kg) 104,862
Mere (D × Š × V) (mm) 915 x 760 x 1620
Industrijski sesalnik IVR 100/40-Pp Sc
Industrijski sesalnik IVR 100/40-Pp Sc

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