Opremljen s filtrskim sistemom razreda prahu L za varno sesanje drobnih in večjih odrezkov in prahu, peska in materiala za peskanje, je robustni in za vzdrževanje nezahtevni industrijski sesalnik prahu IVR 100/60 na trifazni tok prepričljiv pri delu v zahtevnih industrijskih okoljih. Vzdržljiv pralni žepkasti filter in čiščenje filtra z ročnim stresalnim mehanizmom poskrbita za konstantno visoko moč sesanja. Zmogljiv in visokoučinkovit kompresor s stranskim kanalom (IE2) za visoke vrednosti podtlaka jamči za največjo moč sesanja, medtem ko je za vzdrževanje nezahtevni motor z nazivno močjo 6 kW projektiran posebej za neprekinjeno obratovanje. Možnost udobnega in ergonomskega praznjenja 100-litrskega zbiralnika s podvozjem ali viličarjem brez odstranitve pogonske glave in tiho delovanje dokazujeta prijaznost do uporabnika tega sesalnika, ki je primeren za stacionarno ali mobilno uporabo. Možno je tudi ročno odstranjevanje posesanega materiala na odlagalno mesto pri kupcu.