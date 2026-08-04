Industrijski sesalnik IVR 100/60 Ef
V pristojnosti mobilnega industrijskega sesalnika IVR 100/60 Ef so velike količine prahu, material za peskanje ter drobni prah. Primeren je za zahtevno neprekinjeno industrijsko uporabo.
Opremljen s filtrskim sistemom razreda prahu L za varno sesanje drobnih in večjih odrezkov in prahu, peska in materiala za peskanje, je robustni in za vzdrževanje nezahtevni industrijski sesalnik prahu IVR 100/60 na trifazni tok prepričljiv pri delu v zahtevnih industrijskih okoljih. Vzdržljiv pralni žepkasti filter in čiščenje filtra z ročnim stresalnim mehanizmom poskrbita za konstantno visoko moč sesanja. Zmogljiv in visokoučinkovit kompresor s stranskim kanalom (IE2) za visoke vrednosti podtlaka jamči za največjo moč sesanja, medtem ko je za vzdrževanje nezahtevni motor z nazivno močjo 6 kW projektiran posebej za neprekinjeno obratovanje. Možnost udobnega in ergonomskega praznjenja 100-litrskega zbiralnika s podvozjem ali viličarjem brez odstranitve pogonske glave in tiho delovanje dokazujeta prijaznost do uporabnika tega sesalnika, ki je primeren za stacionarno ali mobilno uporabo. Možno je tudi ročno odstranjevanje posesanega materiala na odlagalno mesto pri kupcu.
Značilnosti in prednosti
Priročna, ročna loputa za praznjenjeZa enostavno praznjenje, na primer v talne transportne trakove ali posode. Priročno in časovno varčno praznjenje sesalnega materiala tudi pri velikih količinah. Žerjavna ušesa omogočajo varno zajemanje in praznjenje z žerjavom.
Posebej robusten, posebej prilagodljivS praktičnim, premičnim priključkom za sesalno cev/cevnim zavojem. S številnimi možnostmi shranjevanja dodatkov. Stroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten.
Na obrabo odporen kompresor v stranski kanalZ močjo 6 kW in mehkim zagonom za sesanje velikih količin prahu in trdnih delcev. Za visoko sesalno moč in življenjsko dobo najmanj 20.000 ur. Optimalno primeren za mobilno uporabo pri večizmenskem delovanju.
Priročno ročno čiščenje filtra
- Enostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno.
- Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja.
- Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljene sile.
Opremljen z velikim žepnim filtrom
- Za varno sesanje trdnih delcev in prahu do razreda prahu M.
- Primerno tudi za velike količine prahu.
- Posebna geometrija filtra preprečuje, da bi se vsesane trdne snovi ujeli.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|175 / 630
|Vakuum (mbar/kPa)
|260 / 26
|Prostornina posode (l)
|100
|Nazivna poraba moči (Kw)
|6
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 70
|Nominalna širina pribora
|DN 70 DN 50
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|65
|Razred prahu glavnega filtra
|L
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|1,75
|Teža brez dodatkov (Kg)
|250
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|250,862
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1670 x 760 x 1840
Video posnetki
Področja uporabe
- Za večje količine trdnih snovi, kot so drobni in večji odrezki, pesek, material za peskanje