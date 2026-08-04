Industrijski sesalnik RI 311 V27 je namenjen sesanju sive litine in peska, opremljen pa je z žepkastim filtrom. Sesalnik ima ročno praznilno loputo za preprosto praznjenje težkih medijev na transporterje ali v korita. Odstranitev pogona ni potrebna. Podvozje lahko naloži viličar ali dvigalo. Sesalnik RI 311 V27 je bil razvit posebej za sesanje težkih medijev, kot so pesek, siva litina in material za peskanje, uporablja pa se na primer v livarnah.