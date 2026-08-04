Industrijski sesalnik IVR 100/75-Pp Ef
Sesalnik za sivo litino in pesek RI 311 V27: industrijski sesalnik s pnevmatskim pogonom. Praznilna loputa omogoča enostavno izpraznitev težkih medijev iz pnevmatskega sesalnika na transporter ali v korito.
Industrijski sesalnik RI 311 V27 je namenjen sesanju sive litine in peska, opremljen pa je z žepkastim filtrom. Sesalnik ima ročno praznilno loputo za preprosto praznjenje težkih medijev na transporterje ali v korita. Odstranitev pogona ni potrebna. Podvozje lahko naloži viličar ali dvigalo. Sesalnik RI 311 V27 je bil razvit posebej za sesanje težkih medijev, kot so pesek, siva litina in material za peskanje, uporablja pa se na primer v livarnah.
Značilnosti in prednosti
Udobna možnost praznjenja z dvigalom za prihranek časa
- Dvižna ušesa omogočajo varno dvigovanje in praznjenje z dvigalom.
Preprosto čiščenje filtra z ročnim stresalnim mehanizmom
- Redno aktiviranje stresalnega vzvoda skrbi za konstantno moč sesanja.
- Neprekosljivo učinkovito ročno čiščenje filtrov skozi ojačitveno mrežo v vsaki filtrirni vrečki.
Opremljen za razred prahu M za visoko stopnjo varnosti pri delu
- Filtrirna tehnika razreda prahu M za sesanje zdravju škodljivih prahov.
Nizka raven hrupa
- Zvočno izolirana pogonska enota za tiho delovanje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|203 / 732
|Vakuum (mbar/kPa)
|500 / 50
|Prostornina posode (l)
|100
|Nazivna poraba moči (Kw)
|7,5
|Vrsta prevzema
|Pnevmatski
|Nominalna širina priključka
|DN 50
|Nominalna širina pribora
|DN 50
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|55 - 80
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|1,75
|Teža brez dodatkov (Kg)
|123
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|138,862
|Mere (D × Š × V) (mm)
|972 x 714 x 1629
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