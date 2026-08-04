Industrijski sesalnik IVR 100/75-Pp Sc

IVR 100/75-Pp Sc je industrijski sesalnik z večstopenjskim pnevmatskim pogonom. Močan podtlak omogoča transport prahov ali pastoznih snovi na daljše razdalje.

IVR 100/75-Pp Sc je industrijski sesalnik, ki obratuje z večstopenjskim pnevmatskim pogonom. Visok podtlak skrbi za transport prahov in pastoznih snovi na daljše razdalje. Zmogljiv žepkasti filter je idealen za fin prah, na voljo pa je v različicah s površino 1,75 m² ali 3,2 m². 100-litrska zbiralna posoda ima udoben mehanizem za odstranitev, ki omogoča tudi enostavno ponovno namestitev. IVR 100/75-Pp Sc ima vrečko iz PE in gibko cev za izenačevanje tlaka za praznjenje brez prašenja.

Značilnosti in prednosti
Sistem praznjenja brez prašenja z vrečo iz PE
  • Praznjenje brez prašenja zahvaljujoč zapiralnemu mehanizmu in gibki cevi za izenačevanje tlaka.
Preprosto čiščenje filtra z ročnim stresalnim mehanizmom
  • Redno aktiviranje stresalnega vzvoda za konstantno visoko moč sesanja.
  • Neprekosljivo učinkovito ročno čiščenje filtrov skozi ojačitveno mrežo v vsaki filtrirni vrečki.
Nizka raven hrupa
  • Pogonska enota je zvočno izolirana za tiho delovanje.
Specifikacije

Tehnični podatki

Zračni tok (l/s/m³/h) 203 / 732
Vakuum (mbar/kPa) 500 / 50
Prostornina posode (l) 100
Nazivna poraba moči (Kw) 7,5
Vrsta prevzema Pnevmatski
Nominalna širina priključka DN 50
Nominalna širina pribora DN 50
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 55 - 80
Razred prahu glavnega filtra M
Območje filtra za glavni filter (m²) 1,75
Teža brez dodatkov (Kg) 107
Teža vključno z embalažo (Kg) 110,862
Mere (D × Š × V) (mm) 915 x 760 x 1583
Industrijski sesalnik IVR 100/75-Pp Sc
Industrijski sesalnik IVR 100/75-Pp Sc

Video posnetki

Dodatna oprema