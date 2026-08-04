Industrijski sesalnik IVR 100/75-Pp Sc
IVR 100/75-Pp Sc je industrijski sesalnik z večstopenjskim pnevmatskim pogonom. Močan podtlak omogoča transport prahov ali pastoznih snovi na daljše razdalje.
IVR 100/75-Pp Sc je industrijski sesalnik, ki obratuje z večstopenjskim pnevmatskim pogonom. Visok podtlak skrbi za transport prahov in pastoznih snovi na daljše razdalje. Zmogljiv žepkasti filter je idealen za fin prah, na voljo pa je v različicah s površino 1,75 m² ali 3,2 m². 100-litrska zbiralna posoda ima udoben mehanizem za odstranitev, ki omogoča tudi enostavno ponovno namestitev. IVR 100/75-Pp Sc ima vrečko iz PE in gibko cev za izenačevanje tlaka za praznjenje brez prašenja.
Značilnosti in prednosti
Sistem praznjenja brez prašenja z vrečo iz PE
- Praznjenje brez prašenja zahvaljujoč zapiralnemu mehanizmu in gibki cevi za izenačevanje tlaka.
Preprosto čiščenje filtra z ročnim stresalnim mehanizmom
- Redno aktiviranje stresalnega vzvoda za konstantno visoko moč sesanja.
- Neprekosljivo učinkovito ročno čiščenje filtrov skozi ojačitveno mrežo v vsaki filtrirni vrečki.
Nizka raven hrupa
- Pogonska enota je zvočno izolirana za tiho delovanje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|203 / 732
|Vakuum (mbar/kPa)
|500 / 50
|Prostornina posode (l)
|100
|Nazivna poraba moči (Kw)
|7,5
|Vrsta prevzema
|Pnevmatski
|Nominalna širina priključka
|DN 50
|Nominalna širina pribora
|DN 50
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|55 - 80
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|1,75
|Teža brez dodatkov (Kg)
|107
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|110,862
|Mere (D × Š × V) (mm)
|915 x 760 x 1583
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