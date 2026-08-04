IVR 100/75-Pp Sc je industrijski sesalnik, ki obratuje z večstopenjskim pnevmatskim pogonom. Visok podtlak skrbi za transport prahov in pastoznih snovi na daljše razdalje. Zmogljiv žepkasti filter je idealen za fin prah, na voljo pa je v različicah s površino 1,75 m² ali 3,2 m². 100-litrska zbiralna posoda ima udoben mehanizem za odstranitev, ki omogoča tudi enostavno ponovno namestitev. IVR 100/75-Pp Sc ima vrečko iz PE in gibko cev za izenačevanje tlaka za praznjenje brez prašenja.