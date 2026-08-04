Industrijski sesalnik IVR-B 30/15
Majhen, zmogljiv priključni sesalnik IVR-B 30/15 z zbiralno posodo iz nerjavnega jekla in kompresorjem stranskih kanalov omogoča vsestranko uporabo, popolno posesa ostanke prebijanja, ostružke ali grob prah.
IVR-B 30/15 je nizek in kompakten industrijski sesalnik, ki je popolna izbira v industriji za predelavo kovin in umetnih mas. Vsebuje kakovostno zbiralno posodo iz nerjavnega jekla, ki prenese celo najzahtevnejšo uporabo. Poleg tega ima patronski filer, zaradi katerega lahko zanesljivo posesate ostanke prebijanja, ostružke in prah. Pri razvoju naprave sesalnika namenoma nismo opremili z nepotrebnimi sestavnimi deli. Rezultat je sesalnik, ki omogoča še posebej preprosto uporabo in poleg tega zahteva zelo malo vzdrževanja. Trpežen kompresor stranskih kanalov zagotavlja zanesljivo dolgotrajno uporabo (npr. na proizvodnih linijah). Učinkovita zvočna izolacija zagotavlja zelo tiho delovanje.
Značilnosti in prednosti
Kompaktne dimenzijeKompaktna velikost omogoča različne načine uporabe. Preprosto shranjevanje ali nameščenje med proizvodne stroje, nanje ali podnje. Močan kompresor stranskih kanalov omogoča vsestransko uporabo.
Prostostoječa zbiralna posoda iz nerjavečega jeklaZbirno posodo lahko dvignete z osnovne plošče stroja. Varnostne sponke na pokrovu omogočajo varen transport.
Na obrabo odporen kompresor v stranski kanalKompakten stroj z nazivno vhodno močjo 1,5 kW za sesanje trdnih snovi. Za visoko sesalno moč in življenjsko dobo najmanj 20.000 ur. Optimalno primeren za mobilno uporabo pri večizmenskem delovanju.
Opremljen z vzdržljivim kartušnim filtrom
- Za varno sesanje trdnih delcev in majhnih količin prahu do razreda prahu M.
- Zelo jasna in kompaktna zasnova filtra.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|58 / 210
|Vakuum (mbar/kPa)
|200 / 20
|Prostornina posode (l)
|30
|Nazivna poraba moči (Kw)
|1,5
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 50
|Nominalna širina pribora
|DN 50
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|77
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|1
|Teža brez dodatkov (Kg)
|52
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|52,559
|Mere (D × Š × V) (mm)
|810 x 575 x 520