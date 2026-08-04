IVR-B 30/15 je nizek in kompakten industrijski sesalnik, ki je popolna izbira v industriji za predelavo kovin in umetnih mas. Vsebuje kakovostno zbiralno posodo iz nerjavnega jekla, ki prenese celo najzahtevnejšo uporabo. Poleg tega ima patronski filer, zaradi katerega lahko zanesljivo posesate ostanke prebijanja, ostružke in prah. Pri razvoju naprave sesalnika namenoma nismo opremili z nepotrebnimi sestavnimi deli. Rezultat je sesalnik, ki omogoča še posebej preprosto uporabo in poleg tega zahteva zelo malo vzdrževanja. Trpežen kompresor stranskih kanalov zagotavlja zanesljivo dolgotrajno uporabo (npr. na proizvodnih linijah). Učinkovita zvočna izolacija zagotavlja zelo tiho delovanje.