Industrijski sesalnik IVS 100/40 Lp
Industrijski sesalnik super razreda IVS 100/40 Lp s 4 kW kompresorjem stranskega kanala za trajnostno uporabo. Integrirani sistem Longopac® omogoča odlaganje sesalnega materiala z maljhno količino prahu.
Najmanjši model v našem sup razredu industrijskih sesalnih s sistemom za odstranjevanje Longopac®: IVS 100/40 Lp za odstranjevanje trdnih snovi, kot so velike količine gradbenih odpadkov in mineralnega prahu. Odpadni material se usmeri neposredno v vreče za odlaganje Longopacu in se nato odstrani skoraj brez prahu. Filtrirni sistem z velikim 16- kratnim kompaktnim zvezdastim filtrom se temeljito očisti s pomočjo horizontalnega razprševanja filtra. Posebna orodja zagotavljajo enake rezultate čiščenja ne glede na napor uporabnika. Z zanesljivim in gospodarnim (IE2) trifaznim motorjem in močnim 4 kW kompresorjem stranskih kanalov je sesalnik opremljen tudi za zahtevne naloge. Dodatki se lahko shranijo in transportirajo na varen način, na voljo pa je tudi dodatni daljinski upravljalnik za izklop in izklop sesalnika na razdalji do 30 metrov
Značilnosti in prednosti
Varen sistem odlaganja Longopac®Omogoča odlaganje brez prahu in s tem zdravju prijazno delo. Za zbiranje in ločeno odlaganje najrazličnejših posesanih materialov. Opcijsko na voljo v zelo trajnostni, biološko razgradljivi različici.
Na obrabo odporen kompresor v stranski kanalZ močjo 4 kW in mehkim zagonom za sesanje velikih količin prahu in trdnih delcev. Za visoko sesalno moč in življenjsko dobo najmanj 20.000 ur. Primerno za večizmensko delovanje in/ali z več sesalnimi točkami.
Ročno čiščenje filtra IVSEnostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno. Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja. Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljene sile.
Opremljen z zelo velikim zvezdastim filtrom
- Za varno sesanje trdnih delcev in prahu do razreda prahu M.
- Primerno tudi za velike količine prahu.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|135 / 485
|Vakuum (mbar/kPa)
|150 / 15
|Prostornina posode (l)
|100
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna poraba moči (Kw)
|4,2
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 70
|Nominalna širina pribora
|DN 70 DN 50
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|75
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|2,2
|Teža brez dodatkov (Kg)
|155
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|155,774
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Oprema
- Vključeni dodatki: ne
Video posnetki