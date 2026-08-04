Najmanjši model v našem sup razredu industrijskih sesalnih s sistemom za odstranjevanje Longopac®: IVS 100/40 Lp za odstranjevanje trdnih snovi, kot so velike količine gradbenih odpadkov in mineralnega prahu. Odpadni material se usmeri neposredno v vreče za odlaganje Longopacu in se nato odstrani skoraj brez prahu. Filtrirni sistem z velikim 16- kratnim kompaktnim zvezdastim filtrom se temeljito očisti s pomočjo horizontalnega razprševanja filtra. Posebna orodja zagotavljajo enake rezultate čiščenja ne glede na napor uporabnika. Z zanesljivim in gospodarnim (IE2) trifaznim motorjem in močnim 4 kW kompresorjem stranskih kanalov je sesalnik opremljen tudi za zahtevne naloge. Dodatki se lahko shranijo in transportirajo na varen način, na voljo pa je tudi dodatni daljinski upravljalnik za izklop in izklop sesalnika na razdalji do 30 metrov