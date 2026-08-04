Industrijski sesalnik IVS 100/40 Lp

Industrijski sesalnik super razreda IVS 100/40 Lp s 4 kW kompresorjem stranskega kanala za trajnostno uporabo. Integrirani sistem Longopac® omogoča odlaganje sesalnega materiala z maljhno količino prahu.

Najmanjši model v našem sup razredu industrijskih sesalnih s sistemom za odstranjevanje Longopac®: IVS 100/40 Lp za odstranjevanje trdnih snovi, kot so velike količine gradbenih odpadkov in mineralnega prahu. Odpadni material se usmeri neposredno v vreče za odlaganje Longopacu in se nato odstrani skoraj brez prahu. Filtrirni sistem z velikim 16- kratnim kompaktnim zvezdastim filtrom se temeljito očisti s pomočjo horizontalnega razprševanja filtra. Posebna orodja zagotavljajo enake rezultate čiščenja ne glede na napor uporabnika. Z zanesljivim in gospodarnim (IE2) trifaznim motorjem in močnim 4 kW kompresorjem stranskih kanalov je sesalnik opremljen tudi za zahtevne naloge. Dodatki se lahko shranijo in transportirajo na varen način, na voljo pa je tudi dodatni daljinski upravljalnik za izklop in izklop sesalnika na razdalji do 30 metrov

Značilnosti in prednosti
Industrijski sesalnik IVS 100/40 Lp: Varen sistem odlaganja Longopac®
Varen sistem odlaganja Longopac®
Omogoča odlaganje brez prahu in s tem zdravju prijazno delo. Za zbiranje in ločeno odlaganje najrazličnejših posesanih materialov. Opcijsko na voljo v zelo trajnostni, biološko razgradljivi različici.
Industrijski sesalnik IVS 100/40 Lp: Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal
Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal
Z močjo 4 kW in mehkim zagonom za sesanje velikih količin prahu in trdnih delcev. Za visoko sesalno moč in življenjsko dobo najmanj 20.000 ur. Primerno za večizmensko delovanje in/ali z več sesalnimi točkami.
Industrijski sesalnik IVS 100/40 Lp: Ročno čiščenje filtra IVS
Ročno čiščenje filtra IVS
Enostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno. Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja. Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljene sile.
Opremljen z zelo velikim zvezdastim filtrom
  • Za varno sesanje trdnih delcev in prahu do razreda prahu M.
  • Primerno tudi za velike količine prahu.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 400
Frekvenca (Hz) 50
Zračni tok (l/s/m³/h) 135 / 485
Vakuum (mbar/kPa) 150 / 15
Prostornina posode (l) 100
Material posode Nerjaveče jeklo
Nazivna poraba moči (Kw) 4,2
Vrsta prevzema Električen
Nominalna širina priključka DN 70
Nominalna širina pribora DN 70 DN 50
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 75
Razred prahu glavnega filtra M
Območje filtra za glavni filter (m²) 2,2
Teža brez dodatkov (Kg) 155
Teža vključno z embalažo (Kg) 155,774
Mere (D × Š × V) (mm) 1202 x 686 x 1465

Oprema

  • Vključeni dodatki: ne
Industrijski sesalnik IVS 100/40 Lp
Industrijski sesalnik IVS 100/40 Lp
Industrijski sesalnik IVS 100/40 Lp
Industrijski sesalnik IVS 100/40 Lp

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