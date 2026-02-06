Industrijski sesalnik IVS 100/40 M
Certifikat za razred prahu M: industrijski sesalnik IVS 100/40 M za sesanje velikih količin finega, zdravju škodljivega prahu. S 4 kW kompresorjem stranskega kanala in trifaznim motorjem.
Tudi osnovni model v seriji naših industrijskih sesalnikov s certifikatom razreda prahu M prepričuje z izjemno močjo delovanja in vrhunsko opremo. IVS 100/40 M ima gospodarski trifazni motor (IE2) z mehkim zagonom, ki zavira maksimalno moč pri zagonu naprave in močan 4,0 kW kompresor stranskega kanala. Velik zvezdni filter samozavestno obvladuje velike količine finega in zdravju nevarnega prahu, medtem ko je čiščenje filtrirnega sistema s pomočjo horizontalnega razprševanja zelo enostavno za uporabnika. Za to poskrbi integriran menjalnik za ciljni prenos moči, pri tem pa za rezultat čiščenja ni pomembno, ali uporabnik uporablja veliko ali samo malo napora. Prednost naprave so tudi številne ugodne možnosti za dodatke, ki so med prevozom naprave varno shranjeni. IVS 100/40 M je zasnovan za neprekinjeno uporabo, kar potrjuje 100-litrska posoda iz nerjavečega jekla z udobnim mehanizmom za spuščanje. Opcijsko je na voljo daljinski upravljalnik, ki dopolnjuje široko paleto opreme.
Značilnosti in prednosti
Razred prahu MCelotna naprava certificirana po DIN EN 60335-2-69 za razred prahu M.
Na obrabo odporen kompresor v stranski kanalZ močjo 4 kW in mehkim zagonom za sesanje velikih količin prahu in trdnih delcev. Za visoko sesalno moč in življenjsko dobo najmanj 20.000 ur. Primerno za večizmensko delovanje in/ali z več sesalnimi točkami.
Ročno čiščenje filtra IVSEnostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno. Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja. Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljene sile.
Opremljen z zelo velikim zvezdastim filtrom
- Zaradi posebne prevleke je primeren tudi za masten in lepljiv prah.
- Primerno tudi za velike količine prahu.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Vakuum (mbar/kPa)
|175 / 17,5
|Prostornina posode (l)
|100
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna poraba moči (Kw)
|4,2
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 70
|Nominalna širina pribora
|DN 70 DN 50
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|75
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|2,2
|Teža brez dodatkov (Kg)
|142
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|148,274
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Oprema
- Vključeni dodatki: ne
Video posnetki