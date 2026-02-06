Industrijski sesalnik IVS 100/40 M

Certifikat za razred prahu M: industrijski sesalnik IVS 100/40 M za sesanje velikih količin finega, zdravju škodljivega prahu. S 4 kW kompresorjem stranskega kanala in trifaznim motorjem.

Tudi osnovni model v seriji naših industrijskih sesalnikov s certifikatom razreda prahu M prepričuje z izjemno močjo delovanja in vrhunsko opremo. IVS 100/40 M ima gospodarski trifazni motor (IE2) z mehkim zagonom, ki zavira maksimalno moč pri zagonu naprave in močan 4,0 kW kompresor stranskega kanala. Velik zvezdni filter samozavestno obvladuje velike količine finega in zdravju nevarnega prahu, medtem ko je čiščenje filtrirnega sistema s pomočjo horizontalnega razprševanja zelo enostavno za uporabnika. Za to poskrbi integriran menjalnik za ciljni prenos moči, pri tem pa za rezultat čiščenja ni pomembno, ali uporabnik uporablja veliko ali samo malo napora. Prednost naprave so tudi številne ugodne možnosti za dodatke, ki so med prevozom naprave varno shranjeni. IVS 100/40 M je zasnovan za neprekinjeno uporabo, kar potrjuje 100-litrska posoda iz nerjavečega jekla z udobnim mehanizmom za spuščanje. Opcijsko je na voljo daljinski upravljalnik, ki dopolnjuje široko paleto opreme.

Značilnosti in prednosti
Industrijski sesalnik IVS 100/40 M: Razred prahu M
Razred prahu M
Celotna naprava certificirana po DIN EN 60335-2-69 za razred prahu M.
Industrijski sesalnik IVS 100/40 M: Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal
Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal
Z močjo 4 kW in mehkim zagonom za sesanje velikih količin prahu in trdnih delcev. Za visoko sesalno moč in življenjsko dobo najmanj 20.000 ur. Primerno za večizmensko delovanje in/ali z več sesalnimi točkami.
Industrijski sesalnik IVS 100/40 M: Ročno čiščenje filtra IVS
Ročno čiščenje filtra IVS
Enostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno. Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja. Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljene sile.
Opremljen z zelo velikim zvezdastim filtrom
  • Zaradi posebne prevleke je primeren tudi za masten in lepljiv prah.
  • Primerno tudi za velike količine prahu.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 400
Frekvenca (Hz) 50
Zračni tok (l/s/m³/h) 138 / 500
Vakuum (mbar/kPa) 175 / 17,5
Prostornina posode (l) 100
Material posode Nerjaveče jeklo
Nazivna poraba moči (Kw) 4,2
Vrsta prevzema Električen
Nominalna širina priključka DN 70
Nominalna širina pribora DN 70 DN 50
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 75
Razred prahu glavnega filtra M
Območje filtra za glavni filter (m²) 2,2
Teža brez dodatkov (Kg) 142
Teža vključno z embalažo (Kg) 148,274
Mere (D × Š × V) (mm) 1202 x 686 x 1465

Oprema

  • Vključeni dodatki: ne
