Tudi osnovni model v seriji naših industrijskih sesalnikov s certifikatom razreda prahu M prepričuje z izjemno močjo delovanja in vrhunsko opremo. IVS 100/40 M ima gospodarski trifazni motor (IE2) z mehkim zagonom, ki zavira maksimalno moč pri zagonu naprave in močan 4,0 kW kompresor stranskega kanala. Velik zvezdni filter samozavestno obvladuje velike količine finega in zdravju nevarnega prahu, medtem ko je čiščenje filtrirnega sistema s pomočjo horizontalnega razprševanja zelo enostavno za uporabnika. Za to poskrbi integriran menjalnik za ciljni prenos moči, pri tem pa za rezultat čiščenja ni pomembno, ali uporabnik uporablja veliko ali samo malo napora. Prednost naprave so tudi številne ugodne možnosti za dodatke, ki so med prevozom naprave varno shranjeni. IVS 100/40 M je zasnovan za neprekinjeno uporabo, kar potrjuje 100-litrska posoda iz nerjavečega jekla z udobnim mehanizmom za spuščanje. Opcijsko je na voljo daljinski upravljalnik, ki dopolnjuje široko paleto opreme.