Industrijski sesalnik IVS 100/55 Lp
Industrijski sesalnik super razreda IVS 100/55 Lp, opremljen z alternativnim sistemom za odstranjevanje Longopac®, 5,5 kW kompresorjem stranskih kanalov in horizontalnim razprševanjem filtra. Primeren tudi za sesanje velikih količin težkih gradbenih odpadkov.
Integrirano držalo za vrečke za odstranjevanje Longopac® je ena od standardnih lastnosti našega industrijskega sesalnika za IVS 100/55 Lp. Ta sistem odstranjevanja omogoča skoraj sesanje velikih količin ruševin in mineralnega prahu. Ta zmogljivost temelji predvsem na kompresorju stranskih kanalov z močjo 5,5 kW, na 16-kratnem zvezdastem filtru in na zanesljivem in zelo učinkovitem (IE2) trifaznem motorju. Kljub tej visoki zmogljivosti lahko sesalnik enostavno upravljate na konvencionalnih, z 16 amperov zaščitenih industrijskih vtičnicah. Razprševanje filtra poteka horizontalno in ima menjalnik, ki omogoča ciljni prenos moči. Tako je filter vedno očiščen z enako dobrim rezultatom, ne glede na napor uporabnika. Dodatno opremo lahko varno odložite na napravo, na voljo pa je tudi dodatni daljinski upravljalnik za izklop in izklop sesalnika na razdalji do 30 metrov.
Značilnosti in prednosti
Varen sistem odlaganja Longopac®Omogoča odlaganje brez prahu in s tem zdravju prijazno delo. Za zbiranje in ločeno odlaganje najrazličnejših posesanih materialov. Opcijsko na voljo v zelo trajnostni, biološko razgradljivi različici.
Na obrabo odporen kompresor v stranski kanalZ močjo 5,5 kW in mehkim zagonom za velike količine prahu in trdnih delcev. Za visoko sesalno moč in življenjsko dobo najmanj 20.000 ur. Primerno za večizmensko delovanje in/ali z več sesalnimi točkami.
Ročno čiščenje filtra IVSEnostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno. Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja. Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljene sile.
Opremljen z zelo velikim zvezdastim filtrom
- Za varno sesanje trdnih delcev in prahu do razreda prahu M.
- Primerno tudi za velike količine prahu.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|60
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|156 / 560
|Vakuum (mbar/kPa)
|240 / 24
|Prostornina posode (l)
|100
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna poraba moči (Kw)
|5,5
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 70
|Nominalna širina pribora
|DN 70 DN 50
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|77
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|2,2
|Teža brez dodatkov (Kg)
|158
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|158,774
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1202 x 771 x 1470
Oprema
- Vključeni dodatki: ne
Video posnetki