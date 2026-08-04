Integrirano držalo za vrečke za odstranjevanje Longopac® je ena od standardnih lastnosti našega industrijskega sesalnika za IVS 100/55 Lp. Ta sistem odstranjevanja omogoča skoraj sesanje velikih količin ruševin in mineralnega prahu. Ta zmogljivost temelji predvsem na kompresorju stranskih kanalov z močjo 5,5 kW, na 16-kratnem zvezdastem filtru in na zanesljivem in zelo učinkovitem (IE2) trifaznem motorju. Kljub tej visoki zmogljivosti lahko sesalnik enostavno upravljate na konvencionalnih, z 16 amperov zaščitenih industrijskih vtičnicah. Razprševanje filtra poteka horizontalno in ima menjalnik, ki omogoča ciljni prenos moči. Tako je filter vedno očiščen z enako dobrim rezultatom, ne glede na napor uporabnika. Dodatno opremo lahko varno odložite na napravo, na voljo pa je tudi dodatni daljinski upravljalnik za izklop in izklop sesalnika na razdalji do 30 metrov.