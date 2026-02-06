Industrijski sesalnik IVS 100/55 M

Industrijski sesalnik super razreda IVS 100/55 M za varno odstranjevanje velikih količin škodljivega prahu. S certifikatom razreda M in kompresorjem stranskega kanala z močjo 5.5 kW.

Za mobilno in stacionarno neprekinjeno uporabo: industrijski sesalnik IVS 100/55 M za varno odstranjevanje zelo velikih količin zdravju škodljivih prašnih delcev. S certifikatom za prašnega razreda M in varčnim delovanjem (IE2) se sesalnik odlikuje tudi s svojim zmogljivim trifaznim motorjem in kompresorjem s stranskim kanalom z močjo 5,5 kW . Zahvaljujoč integriranemu mehkemu zagonu je delovanje enostavno na vseh običajnih 16-amp industrijskih vtičnicah. Maksimalna mobilnost je zagotovljena tudi z različnimi možnostmi shranjevanja dodatkov. Velik 16-kratni zvezdasti filter varčuje s prostorom in se zanesljivo očisti s pomočjo vodoravnega razprševanja filtra. Menjalnk zagotavlja optimalen rezultat čiščenja v vsakem trenutku ne glede na napor, upravljanje je zato za uporabnika zelo udobno. Mehanizem za spuščanje 100-litrske posode iz nerjavečega jekla uporabiku olajša praznjenje. Dodatni daljinski upravljalnik za vklop in izklop naprave na oddaljenosti do 30 metrov pa še dodatno dokazuje prijaznost naprave IVS 100/55 M do uporabnika.

Značilnosti in prednosti
Industrijski sesalnik IVS 100/55 M: Razred prahu M
Razred prahu M
Celotna naprava certificirana po DIN EN 60335-2-69 za razred prahu M.
Industrijski sesalnik IVS 100/55 M: Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal
Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal
Z močjo 5,5 kW in mehkim zagonom za velike količine prahu in trdnih delcev. Za visoko sesalno moč in življenjsko dobo najmanj 20.000 ur. Primerno za večizmensko delovanje in/ali z več sesalnimi točkami.
Industrijski sesalnik IVS 100/55 M: Ročno čiščenje filtra IVS
Ročno čiščenje filtra IVS
Enostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno. Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja. Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljene sile.
Opremljen z zelo velikim zvezdastim filtrom
  • Zaradi posebne prevleke je primeren tudi za masten in lepljiv prah.
  • Primerno tudi za velike količine prahu.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 400
Frekvenca (Hz) 50
Zračni tok (l/s/m³/h) 138 / 500
Vakuum (mbar/kPa) 240 / 24
Prostornina posode (l) 100
Material posode Nerjaveče jeklo
Nazivna poraba moči (Kw) 5,5
Vrsta prevzema Električen
Nominalna širina priključka DN 70
Nominalna širina pribora DN 70 DN 50
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 77
Razred prahu glavnega filtra M
Območje filtra za glavni filter (m²) 2,2
Teža brez dodatkov (Kg) 148
Teža vključno z embalažo (Kg) 148,774
Mere (D × Š × V) (mm) 1202 x 686 x 1465

Oprema

  • Vključeni dodatki: ne
Industrijski sesalnik IVS 100/55 M
Industrijski sesalnik IVS 100/55 M
Industrijski sesalnik IVS 100/55 M
Industrijski sesalnik IVS 100/55 M
Industrijski sesalnik IVS 100/55 M

Video posnetki

Dodatna oprema