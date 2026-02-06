Za mobilno in stacionarno neprekinjeno uporabo: industrijski sesalnik IVS 100/55 M za varno odstranjevanje zelo velikih količin zdravju škodljivih prašnih delcev. S certifikatom za prašnega razreda M in varčnim delovanjem (IE2) se sesalnik odlikuje tudi s svojim zmogljivim trifaznim motorjem in kompresorjem s stranskim kanalom z močjo 5,5 kW . Zahvaljujoč integriranemu mehkemu zagonu je delovanje enostavno na vseh običajnih 16-amp industrijskih vtičnicah. Maksimalna mobilnost je zagotovljena tudi z različnimi možnostmi shranjevanja dodatkov. Velik 16-kratni zvezdasti filter varčuje s prostorom in se zanesljivo očisti s pomočjo vodoravnega razprševanja filtra. Menjalnk zagotavlja optimalen rezultat čiščenja v vsakem trenutku ne glede na napor, upravljanje je zato za uporabnika zelo udobno. Mehanizem za spuščanje 100-litrske posode iz nerjavečega jekla uporabiku olajša praznjenje. Dodatni daljinski upravljalnik za vklop in izklop naprave na oddaljenosti do 30 metrov pa še dodatno dokazuje prijaznost naprave IVS 100/55 M do uporabnika.