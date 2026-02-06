Industrijski sesalnik IVS 100/55 M
Industrijski sesalnik super razreda IVS 100/55 M za varno odstranjevanje velikih količin škodljivega prahu. S certifikatom razreda M in kompresorjem stranskega kanala z močjo 5.5 kW.
Za mobilno in stacionarno neprekinjeno uporabo: industrijski sesalnik IVS 100/55 M za varno odstranjevanje zelo velikih količin zdravju škodljivih prašnih delcev. S certifikatom za prašnega razreda M in varčnim delovanjem (IE2) se sesalnik odlikuje tudi s svojim zmogljivim trifaznim motorjem in kompresorjem s stranskim kanalom z močjo 5,5 kW . Zahvaljujoč integriranemu mehkemu zagonu je delovanje enostavno na vseh običajnih 16-amp industrijskih vtičnicah. Maksimalna mobilnost je zagotovljena tudi z različnimi možnostmi shranjevanja dodatkov. Velik 16-kratni zvezdasti filter varčuje s prostorom in se zanesljivo očisti s pomočjo vodoravnega razprševanja filtra. Menjalnk zagotavlja optimalen rezultat čiščenja v vsakem trenutku ne glede na napor, upravljanje je zato za uporabnika zelo udobno. Mehanizem za spuščanje 100-litrske posode iz nerjavečega jekla uporabiku olajša praznjenje. Dodatni daljinski upravljalnik za vklop in izklop naprave na oddaljenosti do 30 metrov pa še dodatno dokazuje prijaznost naprave IVS 100/55 M do uporabnika.
Značilnosti in prednosti
Razred prahu MCelotna naprava certificirana po DIN EN 60335-2-69 za razred prahu M.
Na obrabo odporen kompresor v stranski kanalZ močjo 5,5 kW in mehkim zagonom za velike količine prahu in trdnih delcev. Za visoko sesalno moč in življenjsko dobo najmanj 20.000 ur. Primerno za večizmensko delovanje in/ali z več sesalnimi točkami.
Ročno čiščenje filtra IVSEnostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno. Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja. Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljene sile.
Opremljen z zelo velikim zvezdastim filtrom
- Zaradi posebne prevleke je primeren tudi za masten in lepljiv prah.
- Primerno tudi za velike količine prahu.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Vakuum (mbar/kPa)
|240 / 24
|Prostornina posode (l)
|100
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna poraba moči (Kw)
|5,5
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 70
|Nominalna širina pribora
|DN 70 DN 50
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|77
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|2,2
|Teža brez dodatkov (Kg)
|148
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|148,774
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Oprema
- Vključeni dodatki: ne
