Idealno za sesanje trdnih delcev, kot so velike količine gradbenih odpadkov in mineralnega prahu (tudi z dolgo cevjo): prvovrstni sesalnik IVS 100/75 Lp z integrirano posodo za Longopac® vrečke za odstranjevanje. Ta pameten sistemomogoča odstranjevanja odpadkov z majhno količino prahu in pri tem ne potrebuje ločene zbiralne posode. Sesalnik ima zmogljiv trifazni motor (IE2) z mehkim zagonom, kompresor stranskega kanala z močjo 7,5 kW in velikik zvezdasti filter, ki je testiran po metodi M in je primeren tudi trajnostno uporabo. Čiščenje filtra poteka s pomočjo horizontalnega razprševanja filtra z menjalnikom za ciljni prenos moči. Tako je rezultat čiščenja vedno dober, tudi če uporabnik porabi le malo napora. Dodatno opremo lahko shranite neposredno in varno. Dodatni daljinski upravljalnik omogoča vklop in izklop naprave na razdalji do 30 m.