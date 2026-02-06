Industrijski sesalnik IVS 100/75 Lp

7.5 kW industrijski sesalnik super razreda IVS 100/75 Lp, opremljen z alternativnim sistemom za odstranjevanje Longopac®. Idealen tudi za sesanje velikih količin težkih gradbenih odpadkov.

Idealno za sesanje trdnih delcev, kot so velike količine gradbenih odpadkov in mineralnega prahu (tudi z dolgo cevjo): prvovrstni sesalnik IVS 100/75 Lp z integrirano posodo za Longopac® vrečke za odstranjevanje. Ta pameten sistemomogoča odstranjevanja odpadkov z majhno količino prahu in pri tem ne potrebuje ločene zbiralne posode. Sesalnik ima zmogljiv trifazni motor (IE2) z mehkim zagonom, kompresor stranskega kanala z močjo 7,5 kW in velikik zvezdasti filter, ki je testiran po metodi M in je primeren tudi trajnostno uporabo. Čiščenje filtra poteka s pomočjo horizontalnega razprševanja filtra z menjalnikom za ciljni prenos moči. Tako je rezultat čiščenja vedno dober, tudi če uporabnik porabi le malo napora. Dodatno opremo lahko shranite neposredno in varno. Dodatni daljinski upravljalnik omogoča vklop in izklop naprave na razdalji do 30 m.

Značilnosti in prednosti
Varen sistem odlaganja Longopac®
Varen sistem odlaganja Longopac®
Omogoča odlaganje brez prahu in s tem zdravju prijazno delo. Za zbiranje in ločeno odlaganje najrazličnejših posesanih materialov. Opcijsko na voljo v zelo trajnostni, biološko razgradljivi različici.
Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal
Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal
Z močjo 7,5 kW in mehkim zagonom za velike količine prahu in trdnih delcev. Za visoko sesalno moč in življenjsko dobo najmanj 20.000 ur. Primerno za večizmensko delovanje in/ali z več sesalnimi točkami.
Ročno čiščenje filtra IVS
Ročno čiščenje filtra IVS
Enostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno. Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja. Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljene sile.
Opremljen z velikim zvezdastim filtrom
  • Zaradi posebne prevleke je primeren tudi za masten in lepljiv prah.
  • Primerno tudi za velike količine prahu.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 400
Frekvenca (Hz) 50
Zračni tok (l/s/m³/h) 148 / 536
Vakuum (mbar/kPa) 305 / 30,5
Prostornina posode (l) 100
Material posode Nerjaveče jeklo
Nazivna poraba moči (Kw) 7,5
Vrsta prevzema Električen
Nominalna širina priključka DN 70
Nominalna širina pribora DN 70 DN 50
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 73
Razred prahu glavnega filtra M
Območje filtra za glavni filter (m²) 2,2
Teža brez dodatkov (Kg) 173
Teža vključno z embalažo (Kg) 173,774
Mere (D × Š × V) (mm) 1202 x 686 x 1465

Oprema

  • Vključeni dodatki: ne
