Industrijski sesalnik IVS 100/75 M
Naš najmočnejši industrijski sesalnik iz super razreda s certifikatom razreda M: IVS 100/75 M s kompresorjem stranskih kanalov z močjo 7,5 kW za največjo količino škodljivega prahu.
IVS 100/75 M je top model iz industrijskeg super razreda s certifikatom razreda M. Opremljen z izjemno zmogljivimi sestavnimi deli, kot je kompresor stranskih kanalov z močjo 7,5 kW, varno zajame tudi največje količine škodljivega prahu. Največji trifazni motor v tem razredu deluje zelo učinkovito (IE2) in ima funkcijo mehkega zagona, ki učinkovito zavira najvišjo moč med zagonom. Poleg tega je naprava zasnovana za mobilno in stacionarno neprekinjeno uporabo in je opremljena s posodo iz nerjavečega jekla s prostornino 100 litrov, mehanizmom za spuščanje ter velikim 16-kratnim zvezdastim filtrom. Filtrirni sistem se očisti s pomočjo ročnega, horizontalnega razprševanja filtra. Poseben menjalnik za ciljni prenos moči zagotavlja vedno primerljive rezultate čiščenja ne glede na napor uporabnika. Dodatna oprema je lahko varno shranjena na napravi, izbirni daljinski upravljalnik pa doda piko na i celotni opremi sesalniki.
Značilnosti in prednosti
Razred prahu MCelotna naprava certificirana po DIN EN 60335-2-69 za razred prahu M.
Na obrabo odporen kompresor v stranski kanalZ močjo 7,5 kW in mehkim zagonom za velike količine prahu in trdnih delcev. Za visoko sesalno moč in življenjsko dobo najmanj 20.000 ur. Primerno za večizmensko delovanje in/ali z več sesalnimi točkami.
Ročno čiščenje filtra IVSEnostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno. Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja. Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljene sile.
Opremljen z velikim zvezdastim filtrom
- Zaradi posebne prevleke je primeren tudi za masten in lepljiv prah.
- Primerno tudi za velike količine prahu.
- Velika industrijska kolesa omogočajo maksimalno mobilnost na neravni podlagi in v primeru večje obremenitve.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Vakuum (mbar/kPa)
|290 / 29
|Prostornina posode (l)
|100
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna poraba moči (Kw)
|7,5
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 70
|Nominalna širina pribora
|DN 70 DN 50
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|73
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|2,2
|Teža brez dodatkov (Kg)
|165
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|165,774
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Oprema
- Vključeni dodatki: ne
Video posnetki