IVS 100/75 M je top model iz industrijskeg super razreda s certifikatom razreda M. Opremljen z izjemno zmogljivimi sestavnimi deli, kot je kompresor stranskih kanalov z močjo 7,5 kW, varno zajame tudi največje količine škodljivega prahu. Največji trifazni motor v tem razredu deluje zelo učinkovito (IE2) in ima funkcijo mehkega zagona, ki učinkovito zavira najvišjo moč med zagonom. Poleg tega je naprava zasnovana za mobilno in stacionarno neprekinjeno uporabo in je opremljena s posodo iz nerjavečega jekla s prostornino 100 litrov, mehanizmom za spuščanje ter velikim 16-kratnim zvezdastim filtrom. Filtrirni sistem se očisti s pomočjo ročnega, horizontalnega razprševanja filtra. Poseben menjalnik za ciljni prenos moči zagotavlja vedno primerljive rezultate čiščenja ne glede na napor uporabnika. Dodatna oprema je lahko varno shranjena na napravi, izbirni daljinski upravljalnik pa doda piko na i celotni opremi sesalniki.