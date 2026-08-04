Generator tople vode HWE 860

Električni generator tople vode se uporablja v kombinaciji z visokotlačnim čistilnikom in lahko segreje vodo do 85°C.

Električni generator tople vode ponuja impresivnih 24 kW moči. Zasnovan je za uporabo kjerkoli, kjer je težko ali prepovedano spuščati izpušne pline. Najvišja temperatura je 85°C, uravnava jo termostat. Enota se lahko upravlja ročno ali samodejno. Generator je dobavljen kot samostojna enota, skupaj s krmilno omarico in vsemi potrebnimi dodatki (cevi, kabli, sponke). Preko ventilov lahko izbirate med hladno in toplo vodo, med konfiguracijo pa upravljate s časovnim stikalom in daljinskim upravljanjem (vroče/hladno). Enota se lahko uporablja tudi kot grelnik vode - npr. neprekinjeno delovanje: pri pretoku 700 l/h in vstopni temperaturi 15°C se doseže temperatura 45°C.

Značilnosti in prednosti
Samostojna enota v kompletu s krmilno omaro in priključnimi materiali
  • Enostavno se poveže z visokotlačnim čistilnikom.
  • Vključuje nastavitev temperature in ročno/avtomatsko delovanje.
  • Vključuje varnostne funkcije in mehčanje tekočine.
Električni generator tople vode z 24 Kw
  • Za delovanje brez izpušnih plinov v zaprtih prostorih.
  • Za uporabo tam, kjer ni dovoljen odprt ogenj ali izpušni plini.
Visoka delovna temperatura zaradi toplotne moči 24 Kw
  • Temperatura vode do 85°C v velikem vgrajenem (55 litrov) rezervoarju.
  • Do 50°C pri neprekinjeni uporabo pri 700 l/h (vstopna temperatura 20°C).
  • Lahko se uporablja kot zalogovnik ali grelnik vode (neprekinjeno delovanje).
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 400
Frekvenca (Hz) 50 - 60
Količina pretoka (l/h) min. 700 - max. 1300
Priključna moč (Kw) 24
Izhod za ogrevanje (Kw) 24
Varovalo (A) 50
Dovodna temperatura (°C) do 80
Min. dovodna količina (l/h) min. 700
Maks. delovna temperatura (°C) max. 85
Bojler prostornina, predgrelna komora (l) 19
Teža (z dodatki) (Kg) 42
Mere (D × Š × V) (mm) 700 x 610 x 720

Oprema

  • nastavitev temperature
  • varnostni termostat
Generator tople vode HWE 860
Generator tople vode HWE 860
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
  • Električni generator tople vode za delovanje v zaprtih prostorih brez izpušnih plinov
  • Za čistilna dela v živilsko-predelovalni industriji
  • V proizvodnih halah in delavnicah, kjer je potrebna topla voda
  • Notranji javni prostori, kjer je potrebna topla voda
Dodatna oprema
Čistilna sredstva