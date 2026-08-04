Generator tople vode HWE 860
Električni generator tople vode se uporablja v kombinaciji z visokotlačnim čistilnikom in lahko segreje vodo do 85°C.
Električni generator tople vode ponuja impresivnih 24 kW moči. Zasnovan je za uporabo kjerkoli, kjer je težko ali prepovedano spuščati izpušne pline. Najvišja temperatura je 85°C, uravnava jo termostat. Enota se lahko upravlja ročno ali samodejno. Generator je dobavljen kot samostojna enota, skupaj s krmilno omarico in vsemi potrebnimi dodatki (cevi, kabli, sponke). Preko ventilov lahko izbirate med hladno in toplo vodo, med konfiguracijo pa upravljate s časovnim stikalom in daljinskim upravljanjem (vroče/hladno). Enota se lahko uporablja tudi kot grelnik vode - npr. neprekinjeno delovanje: pri pretoku 700 l/h in vstopni temperaturi 15°C se doseže temperatura 45°C.
Značilnosti in prednosti
Samostojna enota v kompletu s krmilno omaro in priključnimi materiali
- Enostavno se poveže z visokotlačnim čistilnikom.
- Vključuje nastavitev temperature in ročno/avtomatsko delovanje.
- Vključuje varnostne funkcije in mehčanje tekočine.
Električni generator tople vode z 24 Kw
- Za delovanje brez izpušnih plinov v zaprtih prostorih.
- Za uporabo tam, kjer ni dovoljen odprt ogenj ali izpušni plini.
Visoka delovna temperatura zaradi toplotne moči 24 Kw
- Temperatura vode do 85°C v velikem vgrajenem (55 litrov) rezervoarju.
- Do 50°C pri neprekinjeni uporabo pri 700 l/h (vstopna temperatura 20°C).
- Lahko se uporablja kot zalogovnik ali grelnik vode (neprekinjeno delovanje).
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Količina pretoka (l/h)
|min. 700 - max. 1300
|Priključna moč (Kw)
|24
|Izhod za ogrevanje (Kw)
|24
|Varovalo (A)
|50
|Dovodna temperatura (°C)
|do 80
|Min. dovodna količina (l/h)
|min. 700
|Maks. delovna temperatura (°C)
|max. 85
|Bojler prostornina, predgrelna komora (l)
|19
|Teža (z dodatki) (Kg)
|42
|Mere (D × Š × V) (mm)
|700 x 610 x 720
Oprema
- nastavitev temperature
- varnostni termostat
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
- Električni generator tople vode za delovanje v zaprtih prostorih brez izpušnih plinov
- Za čistilna dela v živilsko-predelovalni industriji
- V proizvodnih halah in delavnicah, kjer je potrebna topla voda
- Notranji javni prostori, kjer je potrebna topla voda