Električni generator tople vode ponuja impresivnih 24 kW moči. Zasnovan je za uporabo kjerkoli, kjer je težko ali prepovedano spuščati izpušne pline. Najvišja temperatura je 85°C, uravnava jo termostat. Enota se lahko upravlja ročno ali samodejno. Generator je dobavljen kot samostojna enota, skupaj s krmilno omarico in vsemi potrebnimi dodatki (cevi, kabli, sponke). Preko ventilov lahko izbirate med hladno in toplo vodo, med konfiguracijo pa upravljate s časovnim stikalom in daljinskim upravljanjem (vroče/hladno). Enota se lahko uporablja tudi kot grelnik vode - npr. neprekinjeno delovanje: pri pretoku 700 l/h in vstopni temperaturi 15°C se doseže temperatura 45°C.