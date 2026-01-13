Prípojka na vodovodný kohútik pre vnútorné armatúry
Prípojka na vodovodný kohútik pre vnútorné armatúry. Umožňuje pripojenie záhradnej hadice v dome. Robustná fixácia pomocou vnútorného závitu z mosadze s robustným chráničom závitu.
Intaktné prípojky na vodovodný kohútik, hadicové spojky a hadice sú základom efektívneho zavlažovania. Preto ponúka Kärcher kompletný rad príslušenstva na spájanie, rozpájanie a opravu zavlažovacieho systému. Napríklad prípojku na vodovodný kohútik pre vnútorné armatúry na pripojenie záhradnej hadice v dome. Prípojka na vodovodný kohútik pre vnútorné armatúry sa dá použiť univerzálne pre všetky bežné záhradné hadice a láka svojou robustnou kvalitou a ergonomickým dizajnom pre ľahkú manipuláciu. Vnútorný závit z mosadze s chráničom závitu zaručuje ľahkú fixáciu. Prípojka na vodovodný kohútik je kompatibilná s tromi najbežnejšími priemermi hadíc a všetkými dostupnými klik-systémami.
Vlastnosti a výhody
Fixácia pomocou vnútorného závitu z mosadze
- Zaručuje odolnosť
Ochrana závitu
- Na ľahkú fixáciu
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť závitu
|G3/4
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|54 x 34 x 34
Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia