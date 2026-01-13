Prípojka na vodovodný kohútik pre vnútorné armatúry

Prípojka na vodovodný kohútik pre vnútorné armatúry. Umožňuje pripojenie záhradnej hadice v dome. Robustná fixácia pomocou vnútorného závitu z mosadze s robustným chráničom závitu.

Intaktné prípojky na vodovodný kohútik, hadicové spojky a hadice sú základom efektívneho zavlažovania. Preto ponúka Kärcher kompletný rad príslušenstva na spájanie, rozpájanie a opravu zavlažovacieho systému. Napríklad prípojku na vodovodný kohútik pre vnútorné armatúry na pripojenie záhradnej hadice v dome. Prípojka na vodovodný kohútik pre vnútorné armatúry sa dá použiť univerzálne pre všetky bežné záhradné hadice a láka svojou robustnou kvalitou a ergonomickým dizajnom pre ľahkú manipuláciu. Vnútorný závit z mosadze s chráničom závitu zaručuje ľahkú fixáciu. Prípojka na vodovodný kohútik je kompatibilná s tromi najbežnejšími priemermi hadíc a všetkými dostupnými klik-systémami.

Vlastnosti a výhody
Fixácia pomocou vnútorného závitu z mosadze
  • Zaručuje odolnosť
Ochrana závitu
  • Na ľahkú fixáciu
Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť závitu G3/4
Farba Čierna
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 54 x 34 x 34

Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.

Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia