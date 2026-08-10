Bodová tryska
Bodová tryska vyčistí detaily, úzke medzipriestory a nepoddajné znečistenie. Prispôsobená pištoli tlakového čističa vytvára silný, tenký prúd.
Bodová tryska sa so svojím silný a tenkým prúdom obzvlášť hodí na cielené čistenie detailov a úzkych medzipriestorov, ako aj na odstraňovanie nepoddajnejšieho znečistenia. Je ideálnym doplnením trysky s plochým prúdom, ktorá patrí do štandardnej výbavy tlakového čističa. Nie je vhodná na čistenie zvierat.
Vlastnosti a výhody
Bodový prúd
- Tenký prúd na cielené čistenie.
Silný
- Na nepoddajnejšie znečistenie, detaily a úzke medzipriestory.
Prispôsobený pištoli
- Jednoduchá výmena trysky.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Antracitová
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|29 x 27 x 27