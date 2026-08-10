Bodová tryska

Bodová tryska vyčistí detaily, úzke medzipriestory a nepoddajné znečistenie. Prispôsobená pištoli tlakového čističa vytvára silný, tenký prúd.

Bodová tryska sa so svojím silný a tenkým prúdom obzvlášť hodí na cielené čistenie detailov a úzkych medzipriestorov, ako aj na odstraňovanie nepoddajnejšieho znečistenia. Je ideálnym doplnením trysky s plochým prúdom, ktorá patrí do štandardnej výbavy tlakového čističa. Nie je vhodná na čistenie zvierat.

Vlastnosti a výhody
Bodový prúd
  • Tenký prúd na cielené čistenie.
Silný
  • Na nepoddajnejšie znečistenie, detaily a úzke medzipriestory.
Prispôsobený pištoli
  • Jednoduchá výmena trysky.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Antracitová
Rozmery (d x š x v) (mm) 29 x 27 x 27