Cievky so skrútenou strunou pre LTR 18 (1,6 mm), 3 kusy
Cievka so skrútenou strunou v trojbalení zabezpečí čisté výsledky na ťažko dostupných miestach. Je vhodná pre strunové kosačky LTR 18-25 a LTR 18-30 Kärcher Battery.
Nedostupné rohy sa nájdu v každej záhrade a všade tam, kde sa kosačka na trávu nedostane, kde je hranica steny domu alebo v ceste stojí krík. Na prácu v takýchto uhloch je potrebné malé, flexibilné a rozhodne výkonné zariadenie: strunová kosačka na trávu od spoločnosti Kärcher. Tá obsahuje krútenú strunu, ktorá je podávaná automaticky z cievky. Tak sa pri každom reze dosiahne perfektná dĺžka struny, čo zabezpečí čisté výsledky kosenia. Keď sa struna spotrebuje, tak sa vymení za novú cievku iba pomocou niekoľkých krokov. A pokračuje sa ďalej, až po posledné stebielko trávy. 1,6 mm cievka je vhodná pre kosačky LTR 18-25 a LTR 18-30.
Vlastnosti a výhody
Krútená struna
- Presne, ticho a spoľahlivo – to všetko zaručí krútená struna.
Automatické podávanie struny
- Rezná struna sa podáva automaticky, čím je zaručená vždy jej perfektná dĺžka.
Výmena cievky so strunou bez náradia
- Iba niekoľko jednoduchých krokov a cievka so strunou je vymenená bez náradia.
Flexibilné použitie
- Robustná struna dosiahne bez námahy aj na ťažko dostupné miesta.
Praktické trojbalenie
- Tri cievky zabezpečia dlhšie pracovné nasadenie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hrúbka struny (mm)
|1,6
|Dĺžka struny v jednej cievke (m)
|3,6
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|55 x 55 x 24
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Trávnik
- Okraje trávnika