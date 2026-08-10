Cievky so skrútenou strunou pre LTR 36 (2 mm), 3 ks

Cievka so skrútenou strunou v trojbalení zabezpečí čisté výsledky na ťažko dostupných miestach. Je vhodná pre všetky strunové kosačky LTR 3-18 Dual a LTR 36-33 Kärcher Battery.

Nedostupné rohy sa nájdu v každej záhrade, všade tam, kde sa kosačka na trávu nedostane alebo kde je hranica steny domu alebo v ceste stojí krík. Na prácu v takýchto uhloch je potrebné malé, flexibilné a rozhodne výkonné zariadenie: strunová kosačka na trávu od spoločnosti Kärcher. Tá obsahuje krútenú strunu, ktorá je podávaná automaticky z cievky. Tak sa pri každom reze dosiahne perfektná dĺžka struny, čo zabezpečí čisté výsledky kosenia. Keď sa struna spotrebuje, tak sa vymení za novú cievku iba pomocou niekoľkých krokov. A pokračuje sa ďalej, až po posledné stebielko trávy. 2 mm cievka je vhodná pre vyžínače LTR 3-18 Dual a LTR 36-33 Kärcher Battery.

Vlastnosti a výhody
Krútená struna
  • Presne, ticho a spoľahlivo – to všetko zaručí krútená struna.
Automatické podávanie struny
  • Rezná struna sa podáva automaticky, čím je zaručená vždy jej perfektná dĺžka.
Výmena cievky so strunou bez náradia
  • Iba niekoľko jednoduchých krokov a cievka so strunou je vymenená bez náradia.
Flexibilné použitie
  • Robustná struna dosiahne bez námahy aj na ťažko dostupné miesta.
Praktické trojbalenie
  • Tri cievky zabezpečia dlhšie pracovné nasadenie.
Špecifikácie

Technické údaje

Hrúbka struny (mm) 2
Dĺžka struny v jednej cievke (m) 3,4
Farba Čierna
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 55 x 55 x 24
Oblasti využitia
  • Trávnik
  • Okraje trávnika