EPA filter na ochranu motora
Umývateľný filter EPA pre vysávač DS a umývací automat BR 45/22. Filtruje drobné prachové častice a alergény z kondenzovaného vlhkého vzduchu.
Filter EPA, ktorý je vhodný aj pre vysávač s vodným filtrom DS 6 či umývací automat BR 45/22 od spoločnosti Kärcher, spoľahlivo chráni používateľa pred drobnými časticami vo vzduchu, ako sú prachové častice alebo alergény z kondenzovaného vlhkého vzduchu, tým, že ich účinne zachytáva. Funguje aj ako ochranný filter motora a zabraňuje prenikaniu škodlivej vlhkosti do motora zariadenia. Vďaka mäkkému gumenému okraju je možné filter bez námahy roztiahnuť a opláchnuť pod tečúcou vodou.
Vlastnosti a výhody
Dá sa prať
- Opätovné použitie a dlhá životnosť
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|195 x 97 x 34