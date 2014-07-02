EPA filter na ochranu motora

Umývateľný filter EPA pre vysávač DS a umývací automat BR 45/22. Filtruje drobné prachové častice a alergény z kondenzovaného vlhkého vzduchu.

Filter EPA, ktorý je vhodný aj pre vysávač s vodným filtrom DS 6 či umývací automat BR 45/22 od spoločnosti Kärcher, spoľahlivo chráni používateľa pred drobnými časticami vo vzduchu, ako sú prachové častice alebo alergény z kondenzovaného vlhkého vzduchu, tým, že ich účinne zachytáva. Funguje aj ako ochranný filter motora a zabraňuje prenikaniu škodlivej vlhkosti do motora zariadenia. Vďaka mäkkému gumenému okraju je možné filter bez námahy roztiahnuť a opláchnuť pod tečúcou vodou.

Vlastnosti a výhody
Dá sa prať
  • Opätovné použitie a dlhá životnosť
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 195 x 97 x 34