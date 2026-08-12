Multifunkčná nízkotlaková tryska
Všestranná multitfunkčná tryska 4 v 1 pre mobilné tlakové čističe OC 3 a OC 4 s 4 rôznymi typmi prúdu. Jednoduché nastavenie jednoduchým otočením hlavy trysky.
Multi prúd poskytuje štyri typy prúdu v jednej tryske: bodový prúd, plochý prúd, hmlový prúd a nalievací prúd. Multitryska je preto ideálna pre najrôznejšie aplikácie bez toho, aby ste museli meniť nadstavec. Jednoducho otočte hlavu trysky a vyberte správny prúd. Bajonetový adaptér umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu príslušenstva. Multi Jet je kompatibilný so všetkými modelmi OC 3 a OC 4.
Vlastnosti a výhody
Multifunkčná tryska 4 v 1Kombinuje štyri rôzne typy prúdu v jednej tryske. Symboly na hlave trysky označujú zodpovedajúci typ striekania.
Úspora časuNie je potrebná časovo náročná výmena trysiek. Jednoducho otočte hlavu trysky a vyberte správny prúd.
Čistenie a zavlažovanie v jednom krokuNie je potrebné prechádzať na záhradnú hadicu a striekaciu pištoľ.
Plochý prúd
- Univerzálny prúd na čistenie širokej škály predmetov a povrchov.
Bodový prúd
- Mimoriadne výkonný prúd na odstraňovanie odolných nečistôt a čistenie škvŕn na ťažko dostupných miestach.
Hmlový prúd
- Jemný rozprašovací prúd pre chúlostivejšie práce (napr. umývanie psov alebo napájanie rastlín).
Polievací prúd
- Zavlažovanie rastlín.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|119 x 59 x 59
Oblasti využitia
- Bicykle
- Stanové / kempingové vybavenie
- Zvieratá/psy
- Topánky / turistická obuv
- Športové vybavenie (surf, kajak, paddle board v stoji)
- Kočíky/buginy
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Detské hračky / odrážadlá
- Kvetináče