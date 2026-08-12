Multifunkčná nízkotlaková tryska

Všestranná multitfunkčná tryska 4 v 1 pre mobilné tlakové čističe OC 3 a OC 4 s 4 rôznymi typmi prúdu. Jednoduché nastavenie jednoduchým otočením hlavy trysky.

Multi prúd poskytuje štyri typy prúdu v jednej tryske: bodový prúd, plochý prúd, hmlový prúd a nalievací prúd. Multitryska je preto ideálna pre najrôznejšie aplikácie bez toho, aby ste museli meniť nadstavec. Jednoducho otočte hlavu trysky a vyberte správny prúd. Bajonetový adaptér umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu príslušenstva. Multi Jet je kompatibilný so všetkými modelmi OC 3 a OC 4.

Vlastnosti a výhody
Multifunkčná nízkotlaková tryska: Multifunkčná tryska 4 v 1
Multifunkčná tryska 4 v 1
Kombinuje štyri rôzne typy prúdu v jednej tryske. Symboly na hlave trysky označujú zodpovedajúci typ striekania.
Multifunkčná nízkotlaková tryska: Úspora času
Úspora času
Nie je potrebná časovo náročná výmena trysiek. Jednoducho otočte hlavu trysky a vyberte správny prúd.
Multifunkčná nízkotlaková tryska: Čistenie a zavlažovanie v jednom kroku
Čistenie a zavlažovanie v jednom kroku
Nie je potrebné prechádzať na záhradnú hadicu a striekaciu pištoľ.
Plochý prúd
  • Univerzálny prúd na čistenie širokej škály predmetov a povrchov.
Bodový prúd
  • Mimoriadne výkonný prúd na odstraňovanie odolných nečistôt a čistenie škvŕn na ťažko dostupných miestach.
Hmlový prúd
  • Jemný rozprašovací prúd pre chúlostivejšie práce (napr. umývanie psov alebo napájanie rastlín).
Polievací prúd
  • Zavlažovanie rastlín.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 119 x 59 x 59
Oblasti využitia
  • Bicykle
  • Stanové / kempingové vybavenie
  • Zvieratá/psy
  • Topánky / turistická obuv
  • Športové vybavenie (surf, kajak, paddle board v stoji)
  • Kočíky/buginy
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Detské hračky / odrážadlá
  • Kvetináče