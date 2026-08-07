Náhradná batéria pre WV 5
Čistenie bez konca: Vďaka náhradnej batérii pre akumulátorový čistič na okná WV 5 je to možné.
Vďaka náhradnej batérii (príslušenstvo na objednávku) je možné pomocou nového WV 5 čistiť nekonečne dlho. Bez prerušovania práce. Jednoducho jedným kliknutím vyberte založenú batériu zo zariadenia a druhú batériu rovnako jednoducho založte.
Vlastnosti a výhody
Pre nekonečné čistenie
Čistenie bez prerušovania práce
Jednoduchá a rýchla výmena batérie iba jedným kliknutím
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Farba
|Sivá
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|57 x 81 x 28