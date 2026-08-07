Náhradná batéria pre WV 5

Čistenie bez konca: Vďaka náhradnej batérii pre akumulátorový čistič na okná WV 5 je to možné.

Vďaka náhradnej batérii (príslušenstvo na objednávku) je možné pomocou nového WV 5 čistiť nekonečne dlho. Bez prerušovania práce. Jednoducho jedným kliknutím vyberte založenú batériu zo zariadenia a druhú batériu rovnako jednoducho založte.

Vlastnosti a výhody
Pre nekonečné čistenie
Čistenie bez prerušovania práce
Jednoduchá a rýchla výmena batérie iba jedným kliknutím
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Farba Sivá
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 57 x 81 x 28