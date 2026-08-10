Ochranný kryt proti rozstreku
Priehľadný ochranný kryt proti rozstreku pre mobilné vonkajšie čističe OC 3 chráni používateľa a okolie pred striekajúcou vodou. Je možné ho jednoducho uschovať, pretože sa zloží na 4 časti.
Je to príjemný pohľad, vidieť, ako sa kvapky vody odrážajú od čerstvo umytého bicykla a všetko sa leskne ako nové. Už menej dobré je, keď sa pri tom namočíte. Aby sme tomu zabránili, existuje vynikajúce zariadenie- ochranný kryt proti rozstreku pre mobilný čistič OC 3, ktorý zabezpečuje spoľahlivú ochranu proti rozstreku a ochráni používateľa a okolie pred nepríjemnou sprchou. Jeho povrch je priehľadný pre lepšiu orientáciu počas čistenia. Rýchle a jednoduché spojenie s pištoľou je samozrejmé, tak ako možnosť spojenia existujúcej trysky a trysky s bodovým prúdom. Flexibilná ochrana proti rozstreku sa po použití odmontuje v 4 krokoch vďaka možnosti skladania a uloží sa napríklad do boxu pre príslušenstvo. Táto ochrana proti rozstreku nie je kompatibilná s vysokotlakovými čističmi triedy K 2 až K 7.
Vlastnosti a výhody
Ochrana proti rozstreku
- Používateľa a okolie spoľahlivo ochráni pred striekajúcou vodou.
Priehľadný materiál
- Lepšia orientácia počas čistenia.
Dve lamely
- Garantuje jednoduché spojenie ochrany proti rozstreku a pištole.
Štyri úrovne
- Je možné ľahko ho odložiť do boxu s príslušenstvom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|136 x 100 x 100
Oblasti využitia
- Bicykle
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Kočíky/buginy
- Stanové / kempingové vybavenie
- Topánky / turistická obuv
- Detské hračky / odrážadlá
- Sieť proti komárom