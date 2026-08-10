Odvápňovacia kartuša

Rýchle a efektívne odstraňovanie vodného kameňa pre parné čističe Kärcher. Všetko, čo musíte urobiť, je vložiť kartušu a máte hotovo.

Odvápňovacia kartuša chráni technológiu vo vnútri parného čističa pred nahromadením vodného kameňa, aby zabezpečila dlhú životnosť zariadenia. Ľahko sa používa a vymieňa. Použitú kartušu možno zlikvidovať s komunálnym odpadom.

Vlastnosti a výhody
Chráni technológiu spotrebiča pred vodným kameňom
  • Podporuje dlhotrvajúci výkon parného čističa.
Jednoduchá a rýchla výmena kartuše
Špecifikácie

Technické údaje

Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 56 x 56 x 163
Oblasti využitia
  • Odvápňovací prostriedok pre parné čističe Kärcher