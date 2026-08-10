Odvápňovacia kartuša
Rýchle a efektívne odstraňovanie vodného kameňa pre parné čističe Kärcher. Všetko, čo musíte urobiť, je vložiť kartušu a máte hotovo.
Odvápňovacia kartuša chráni technológiu vo vnútri parného čističa pred nahromadením vodného kameňa, aby zabezpečila dlhú životnosť zariadenia. Ľahko sa používa a vymieňa. Použitú kartušu možno zlikvidovať s komunálnym odpadom.
Vlastnosti a výhody
Chráni technológiu spotrebiča pred vodným kameňom
- Podporuje dlhotrvajúci výkon parného čističa.
Jednoduchá a rýchla výmena kartuše
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|56 x 56 x 163
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Odvápňovací prostriedok pre parné čističe Kärcher