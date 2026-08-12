Penovacia tryska
Praktická penovacia tryska na dávkovanie čistiacich prostriedkov Home & Garden pre extra dôkladné čistenie. Namontované priamo na spúšťovej pištoli tlakového čističa.
Pre výnimočne čisté výsledky: penovacia tryska umožňuje použitie čistiaceho prostriedku a zaisťuje dôkladnejšie, účinnejšie a šetrnejšie čistenie. Vytvára silnú penu, ktorá dobre priľne k povrchom a dostane sa do ťažko dostupných miest - ideálne na dôkladné čistenie bicyklov, záhradného nábytku atď. Penovacia tryska je namontovaná priamo na spúšťovej pištoli. Čistiaci prostriedok je možné jednoducho naliať do penovacej trysky. Tryska je kompatibilná so všetkými mobilnými čistiacimi zariadeniami OC 3 na vonkajšie použitie.
Vlastnosti a výhody
Účinná penaJednoduché a dôkladné čistenie rôznych povrchov (napr. bicykle, záhradný nábytok).
Nastaviteľný uhol prúduUmožňuje pohodlnú vertikálnu a vodorovnú prácu.
Jednoduchá výmena medzi rôznymi čistiacimi prostriedkamiHravé čistenie pomocou vhodného čistiaceho prostriedku od spoločnosti Kärcher. Obzvlášť jednoduchá obsluha
Priehľadná nádoba na čistiaci prostriedok
- Úroveň naplnenia je vždy viditeľná.
Nádoba s objemom 0,35 litra
- Pre dlhšie fázy čistenia bez dopĺňania.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|165 x 61 x 105
Oblasti využitia
- Bicykle
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok